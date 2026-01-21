FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

आप भी बार-बार चटकाते हैं उंगलियां, जानिए आपकी यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है

एक्सपर्ट्स की मानें तो जब भी हम अपने हाथ या पैरों की उंगलियां मोड़ते या खींचते हैं, तो हमारे जोड़ों के बीच मौजूद एक खास तरल पदार्थ में हलचल होती है. इस तरल को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 21, 2026, 12:26 PM IST

आप भी बार-बार चटकाते हैं उंगलियां, जानिए आपकी यह आदत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है
अक्सर आपने बच्चों से लेकर युवाओं को उंगली चटकाते देखा होगा, लेकिन इस पर हमारे बुजुर्ग डांटते हैं. इसकी वजह उंगलियों का चटकाना गलत माना जाना है. कुछ लोग बोलते हैं कि उंगलियां चटकाने से जोड़ों में दर्द होता है. हड्डियां कमजोर हो जाती है. यह गठिया जैसी समस्या पैदा कर सकता है. इसी डर से बहुत से लोग उंगलियां चटकाने से बचते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है. उंगलियां चटकाने का क्या नुकसान होता है और क्यों रोका जाता है. आइए जानते हैं उंगलियां चकटाने से क्यों मना किया जाता है...

इस वजह से आती है चटकने की आवाज

एक्सपर्ट्स की मानें तो जब भी हम अपने हाथ या पैरों की उंगलियां मोड़ते या खींचते हैं, तो हमारे जोड़ों के बीच मौजूद एक खास तरल पदार्थ में हलचल होती है. इस तरल को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है. यही फ्लूइड हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है, ताकि वे आसानी से हिल-डुल सकें. जब उंगलियां चटकाई जाती हैं, तो इसी फ्लूइड में बने छोटे-छोटे गैस के बुलबुले अचानक फूटते हैं, जिससे चटकने की आवाज सुनाई देती है, यानी यह आवाज हड्डियों के टूटने या जोड़ों के खराब होने की नहीं होती.

आयुर्वेद में माना गया है दोष

अगर आयुर्वेद की मानें तो आयुर्वेद में शरीर को वात, पित्त और कफ तीन दोषों से जोड़कर देखा जाता है. उंगलियों और जोड़ों का संबंध वात दोष से है. अगर वात संतुलित है, तो जोड़ों में लचीलापन और ताकत बनी रहती है. कभी-कभार उंगलियां चटकाने से वात दोष बिगड़ता नहीं है, खासकर तब जब शरीर स्वस्थ हो, लेकिन अगर वात पहले से असंतुलित है, यानी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न की समस्या रहती है, तो उंगलियां चटकाना परेशानी बढ़ा सकता है.

इन लोगों के लिए नहीं होता नुकसानदायक

हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिनकी हड्डियां मजबूत हैं. जोड़ों में किसी तरह का दर्द नहीं है, उनके लिए उंगलियां चटकाना आमतौर पर नुकसानदायक नहीं माना जाता, लेकिन जिन लोगों को पहले से गठिया, आर्थराइटिस, हाई यूरिक एसिड, सूजन या हड्डियों की कमजोरी की शिकायत है, उनके लिए उंगलियां चटकाने से जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है.

उंगलियां चटकाने की वजह हो सकता है तनाव

कुछ लोग उंगलियां चटकाने को तनाव से राहत का तरीका भी मानते हैं, जब व्यक्ति घबराया हुआ या बेचैन होता है, तो अनजाने में यह आदत बन जाती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस हो सकता है, लेकिन यह कोई इलाज नहीं है. अगर तनाव बार-बार उंगलियां चटकाने की वजह बन रहा है, तो ध्यान, गहरी सांस और योग जैसे उपायों को अपनाना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

