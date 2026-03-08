Cancer Risk: क्या शाकाहारी लोगों को कैंसर का खतरा कम होता है? 16 साल की रिसर्च ने खोल दिया डाइट से जुड़ा ये सच

लाइफस्टाइल
अक्सर लोग और हिंदू धर्म में मांस-मछली खाने को तामसिक कहकर खाने से मना किया जाता है. कहा जाता है कि नॉनवेज कई बीमारियों का घर होता है. करीब 16 साल तक 18 लाख लोगों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्टडी चली थी जिसमें वेज और नॉन वेज का कैंसर से कनेक्शन देखा गया और जो डेटा मिला वो चौंकाने वाला है.
शरीर की सभी बीमारियों की शुरुआत ज्यादातर खानपान से होती है. हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और इसका शरीर पर असर होता ही है. कुछ चीजें लंबे समय तक खाने के बाद शरीर के नुकसान को उभारती हैं तो कुछ तुरंत ही. जैसे खाते ही इंफेक्शन होना तुरतं प्रक्रिया है लेकिन खाने का असर देर से होने पर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा होता है. आज के समय में यह सवाल बार-बार उठता है कि हमारी थाली में क्या है और उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है.
विशेषज्ञ मानते हैं कि जीवनशैली और खान-पान कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं. इसी संदर्भ में हाल ही में सामने आए एक बड़े अध्ययन ने शाकाहारी और मांसाहारी आहार को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, बल्कि यह शरीर के कई जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है. इसलिए आहार का चुनाव लंबे समय तक स्वास्थ्य के परिणामों को तय कर सकता है.
इसी विषय पर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान University of Oxford से जुड़े शोधकर्ताओं ने आहार और कैंसर के जोखिम के बीच संबंध को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया है.
क्या कहता है ऑक्सफोर्ड का शोध
यह शोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा माना जा रहा है. इसके नतीजे British Journal of Cancer में प्रकाशित किए गए हैं. अध्ययन में यह संकेत मिला कि जिन लोगों के आहार में मांस की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं होती, उनमें कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम अपेक्षाकृत कम पाया गया.
शोधकर्ताओं ने कई देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और अलग-अलग जीवनशैली कारकों को भी ध्यान में रखा. इससे यह समझने की कोशिश की गई कि केवल भोजन ही नहीं, बल्कि शरीर का वजन, जीवनशैली और अन्य आदतें भी बीमारी के जोखिम को प्रभावित करती हैं.
18 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण
अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और ताइवान के करीब 18 लाख लोगों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया. यह विश्लेषण लगभग 16 वर्षों की अवधि में किया गया, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को समझने में मदद मिली.
शोध में प्रतिभागियों के खान-पान के पैटर्न के साथ-साथ उनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI), ऊंचाई, वजन और जीवनशैली जैसी जानकारियों को भी शामिल किया गया. इससे अध्ययन के परिणामों को अधिक संतुलित और वैज्ञानिक आधार मिला.
किन कैंसर के जोखिम में दिखी कमी
अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार शाकाहारी आहार लेने वाले लोगों में कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम अपेक्षाकृत कम पाया गया. उदाहरण के तौर पर रक्त कैंसर का जोखिम लगभग 31 प्रतिशत तक कम देखा गया. इसके अलावा किडनी कैंसर का जोखिम करीब 28 प्रतिशत और अग्नाशय कैंसर का जोखिम लगभग 21 प्रतिशत कम पाया गया. वहीं प्रोस्टेट और स्तन कैंसर के मामलों में भी मामूली कमी देखी गई.
आंत्र कैंसर पर अलग तस्वीर
हालांकि अध्ययन में एक दिलचस्प बात भी सामने आई. आंत्र कैंसर के मामले में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों समूहों में जोखिम लगभग समान पाया गया. कुछ आंकड़ों में शाकाहारी समूह में यह जोखिम थोड़ा अधिक दिखाई दिया. लेकिन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि नमूने का आकार सीमित होने के कारण इस निष्कर्ष को अंतिम नहीं माना जा सकता.
विशेषज्ञ की सलाह: संतुलित पोषण जरूरी
इस शोध से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक Aurora Perez-Cornago का कहना है कि शाकाहारी आहार कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है. लेकिन यह भी जरूरी है कि आहार संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर हो.उनके अनुसार केवल मांस न खाना ही पर्याप्त नहीं है. शरीर को प्रोटीन, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
भोजन बन सकता है स्वास्थ्य की सुरक्षा
विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ आहार कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है. हालांकि यह भी सच है कि कैंसर जैसे रोग कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें आनुवंशिकता, जीवनशैली और पर्यावरण भी शामिल हैं.ऐसे में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच को एक साथ अपनाना बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है.
