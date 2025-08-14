Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा

हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो रोज एक काम 5 मिनट करें और देखें कैसे आपका बीपी कंट्रोल होता है. ब्रिटिश हार्ट फ़ाउंडेशन ने बीपी कंट्रोल का ये फॉर्मूला बताया है.

हाई ब्लड प्रेशर से कई प्रकार की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए कई कारण ज़िम्मेदार हैं, जिनमें खराब खानपान, ज़्यादा नमक का सेवन, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मोटापा, मानसिक तनाव और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं. लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से हृदय रोग, किडनी की समस्या, स्ट्रोक और लिवर की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए ये करें



स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शारीरिक गतिविधि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में बहुत उपयोगी है. नियमित व्यायाम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में बहुत मदद करता है. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रतिदिन 30 से 60 मिनट तक व्यायाम करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है.



ब्रिटिश हार्ट फ़ाउंडेशन द्वारा समर्थित एक अध्ययन के अनुसार, अपनी दैनिक व्यायाम दिनचर्या में सिर्फ़ 5 मिनट का अतिरिक्त व्यायाम शामिल करना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है. शोध के अनुसार, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भारी व्यायाम की बजाय नियमित और हल्का व्यायाम करना चाहिए. ऐसा करने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है.



शोध से पता चलता है



ब्लड प्रेशर पर यह शोध लंदन विश्वविद्यालय और सिडनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है. इस शोध के अनुसार, 15,000 लोगों पर 24 घंटे नज़र रखी गई और उन्हें अपनी दिनचर्या से सिर्फ़ 5 मिनट ज़्यादा व्यायाम कराया गया. इसमें साइकिल चलाना और सीढ़ियाँ चढ़ना शामिल था. इसके बाद, लोगों के ब्लड प्रेशर के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया.

इस शोध के अनुसार, व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जो लोग शारीरिक गतिविधि नहीं करते, उनके लिए व्यायाम करना बहुत फायदेमंद होता है. व्यायाम करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है.

