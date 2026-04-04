FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

ये 5 काम ईस्टर से पहले करेंगे तो जिंदगी सच में बदल जाएगी, लाइफ की हर जंग इन आदतों से जीत लेंगे

बहुत कम लोग जानते हैं किछोटी आदतें बड़े जीवन निर्णयों पर भी असर डालती हैं-सिर्फ एक महीना परिवर्तन आपकी सालभर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है. तो क्यों न ईस्टर से पहले आप वो आदतें खुद में शुमार कर लें जो आपको जीवन की जंग में हमेशा सक्सेस दिलाएगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 04, 2026, 10:46 AM IST

ये 5 काम ईस्टर से पहले करेंगे तो जिंदगी सच में बदल जाएगी, लाइफ की हर जंग इन आदतों से जीत लेंगे

If you want inner peace, be sure to do these 5 things.Photo Credit: AI
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? ईस्टर कल यानी 5 अप्रैल 2026 को है और इस खास समय पर की गई छोटी आदतें, बड़े बदलाव ला सकती हैं जो न केवल आपके मानसिक सुकून और हेल्थ-वेल्थ के लिए फायदेमंद होंगे बल्कि आपके रिश्ते, करियर और सक्सेस पर असर डाल सकते हैं. चलिए जाने कौन सी हैं वो माइंड ब्लोइंग आदतें जो आपको हमेशा खुशी और तरक्की देंगी.

सुबह की शुरुआत: शुद्ध ऊर्जा से भरें दिन

सूरज की पहली किरण के साथ 5–10 मिनट मेडिटेशन या प्राणायाम करें. इससे आपका मूड बेहतर होगा और तनाव कम. इससे आप दिनभर की योजना में स्पष्टता आएगी और आप बेहतरीन काम और प्लानिंग से सक्सेस की ओर बढ़ेंगे. क्योंकि तनाव और चिंता कम होने से काम और रिश्तों में समझदारी बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा की परेशानियां कम महसूस होंगी.

अपने घर या ऑफिस में सफाई करें

ईस्टर से पहले घर, डेस्क या डिजिटल स्पेस (फाइल्स, ईमेल) को व्यवस्थित करें. क्लटर हटाने से नई ऊर्जा का प्रवेश होता है और मन शांत रहता है. साफ-सुथरा माहौल आपके पैसे और करियर के मौके भी बढ़ा सकता है, क्योंकि मन फोकस्ड रहता है, गलत फैसले कम होंगे.

रिश्तों में मेल-मुलाकात बढ़ाएं

किसी पुराने मित्र या परिवार या रिश्तेदार से संपर्क करें, मन में कोई खटास है तो सुलझाएं. शुक्र- प्लूटो युति की स्थिति बताती है कि सुलझे हुए रिश्ते आपको मानसिक संतुलन और खुशहाली देंगे और मानसिक सुकून भी. इस साइकोलॉजी के समझ लें- बेहतरीन रिश्ते = कम तनाव + नए अवसर, नौकरी या बिजनेस में लाभ के अवसर ज्यादा मिलने लगेंगे.

धन्यवाद और दान: खुशियों का फॉर्मूला

ईस्टर पर किसी जरूरतमंद को छोटी मदद या दान दें. Studies दिखाती हैं कि सकारात्मक कर्म और दान  से मानसिक संतुष्टि और धन की प्राप्ति बढ़ती है. यह सिर्फ भावनात्मक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क भी मजबूत होता है

अपने आप से वादा करें: नई आदत अपनाएं

कोई छोटी लेकिन फायदेमंद आदत चुनें-जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना, मेडिटेशन या हेल्दी डाइट, यह आदत धीरे-धीरे आपकी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य बदल सकती है. 

ईस्टर सिर्फ चॉकलेट और सजावट का दिन नहीं है 

यह एक शानदार अवसर है अपने जीवन, रिश्तों और करियर को नए स्तर पर ले जाने का.
आज इन 5 कामों को करें और आप महसूस करेंगें खुद में ये बदलाव.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement