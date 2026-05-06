Allergies: बार-बार होने वाली एलर्जी को हल्के में न लें, यही बन सकती है अस्थमा की वजह

क्या आपकी छींक, खांसी या सांस फूलना सिर्फ मौसम का असर है?कई लोग इन्हें मामूली एलर्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी समस्याएं आगे चलकर अस्थमा का रूप ले सकती हैं. World Asthma Day के मौके पर यह समझना जरूरी है कि कौन-सी एलर्जी खतरे का संकेत हो सकती है.

धूल, मिट्टी और प्रदूषण से होने वाली एलर्जी सबसे आम है. बार-बार छींक आना, नाक बंद रहना या सांस लेते समय घरघराहट- ये संकेत हैं कि आपके एयरवे संवेदनशील हो रहे हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यही संवेदनशीलता अस्थमा में बदल सकती है. शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह सबसे बड़ा रिस्क है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए.

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पोलन एलर्जी यानी मौसम बदलते ही परेशानी

फूलों और पेड़ों के परागकण (pollen) से होने वाली एलर्जी को अक्सर लोग सीजनल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर हर साल एक ही समय पर खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह अस्थमा की शुरुआत हो सकती है. अगर लक्षण बार-बार दोहर रहे हैं, तो यह सिर्फ “मौसमी” नहीं, बल्कि चेतावनी हो सकती है.

पालतू जानवरों से एलर्जी भी बन सकती है कारण

कुत्ते-बिल्ली के बाल, त्वचा के छोटे कण और लार से भी एलर्जी हो सकती है.कुछ लोगों में यह एलर्जी धीरे-धीरे सांस से जुड़ी समस्या में बदल जाती है. अगर पालतू जानवर के आसपास आपकी सांस फूलती है या खांसी बढ़ती है, तो इसे नजरअंदाज न करें.

फूड एलर्जी और अस्थमा का छिपा कनेक्शन

कुछ लोगों को दूध, नट्स या सीफू ड से एलर्जी होती है. यह एलर्जी सिर्फ स्किन या पेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई मामलों में सांस की समस्या को भी ट्रिगर कर सकती है. बार-बार होने वाली फूड रिएक्शन को समझना जरूरी है, वरना यह गंभीर रूप ले सकता है.

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ये बात भी समझ लें

कमजोर इम्युनिटी और अनदेखी आदतें बढ़ाती हैं खतरा अस्थमा सिर्फ एलर्जी से नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है. धूम्रपान, ज्यादा प्रदूषण में रहना, खराब डाइट और नींद की कमी- ये सब एलर्जी को और गंभीर बना देते हैं. यानी सिर्फ दवा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतें बदलना भी जरूरी है.

क्या करें ताकि एलर्जी अस्थमा में न बदले

डॉक्टर से समय पर जांच कराएं, खासकर अगर लक्षण बार-बार दिखें घर में धूल और पालतू एलर्जी को कंट्रोल करें मास्क का उपयोग और साफ-सफाई पर ध्यान दें ट्रिगर फूड और आदतों की पहचान करें रीडर इम्पैक्ट: समय पर सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है.

एलर्जी को मामूली समझकर नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. अगर लक्षण बार-बार दिख रहे हैं, तो यह शरीर का अलर्ट है. सही समय पर ध्यान देकर आप अस्थमा जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं.

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