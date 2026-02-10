FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

क्या एलईडी लाइटें वाकई स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं? क्या इससे निकलने वाली यूवी रेडिएशन खतरनाक होता है?

आजकल हर घर-ऑफिस में एलईडी लाइटे लगने लगी हैं. घरों में जहां रात को ये लाइटे जलती हैं वहीं ऑफिसेज में दिन-रात ये लाइट जलती रहती हैं तो क्या एलईडी लाइट से भी यूवी रेडिएशन का खतरा होता है?

ऋतु सिंह

Updated : Feb 10, 2026, 06:28 AM IST

क्या एलईडी लाइटें वाकई स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं? क्या इससे निकलने वाली यूवी रेडिएशन खतरनाक होता है?

LED light side effects on skin

 घर, ऑफिस, कार, बाइक और सड़क हर जगह एलईडी रोशनी ही दिखती है. कम बिजली खपत और लंबे समय तक चलने की क्षमता के कारण एलईडी बल्ब अब लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एलईडी लाइटें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सवाल यह है क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह?

चलिए इस आर्टिकल में वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ये समझते हैं कि एलईडी लाइटों के त्वचा पर प्रभाव नकारात्मक होता है या नहीं?

एलईडी लाइटें क्यों इतनी लोकप्रिय हैं?

एलईडी (Light Emitting Diode) लाइटें पारंपरिक बल्बों और ट्यूब लाइटों की तुलना में कई फायदे देती हैं जैसे- इसे लगाने से बिजली का बिल कम आता है और इसकी उ उम्र भी करीब 10 से 20 साल तक होती है. ये कम गर्मी पैदा करता है और  पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना गया है. इन कारणों से आज लगभग हर घर और ऑफिस में एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं.

पराबैंगनी (UV) विकिरण क्या होता है?

सूर्य की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें त्वचा पर असर डालती हैं. इन्हें तीन प्रकारों में बांटा जाता है 

यूवीए (UVA) किरणें-  ये स्किन की गहराई तक जाती हैं और झुर्रियां और समय से पहले बुढ़ापा पैदा कर सकती हैं

यूवीबी (UVB) किरणें-  ये सनबर्न और त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं और त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं

यूवीसी (UVC) किरणें- सबसे खतरनाक मानी जाती हैं.  लेकिन पृथ्वी का वातावरण इन्हें लगभग पूरी तरह रोक लेता है.  हालांकि अत्यधिक यूवी एक्सपोज़र से त्वचा जल्दी बूढ़ी हो सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

क्या एलईडी बल्ब यूवी किरणें उत्सर्जित करते हैं?

यह सबसे बड़ा सवाल है और विशेषज्ञों का मानना है कि साधारण घरेलू एलईडी बल्ब लगभग यूवी किरणें उत्सर्जित नहीं करते और अगर थोड़ा बहुत उत्सर्जन होता भी है, तो वह कुल प्रकाश का 1% से भी कम होता है. एलईडी बल्ब की निर्माण तकनीक ही यूवी विकिरण को बाहर निकलने से रोकती है. यानी सामान्य एलईडी लाइटें सूर्य की तुलना में हजारों गुना कम हानिकारक होती हैं.

क्या घर में एलईडी लाइट का उपयोग त्वचा के लिए खतरनाक है?

डॉक्टर और वैज्ञानिकों का कहना है कि घरेलू सफेद एलईडी बल्ब त्वचा या आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाते. इनकी रोशनी में यूवी स्तर बहुत कम होता है और कई घंटों तक एलईडी लाइट के नीचे रहने से भी त्वचा पर कोई गंभीर खतरा नहीं होता. यह सामान्य सूर्य प्रकाश से कहीं अधिक सुरक्षित है. इसलिए घर में एलईडी लाइट का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

यूवी एलईडी लाइटें क्या होती हैं और क्या उनसे खतरा है?

कुछ खास प्रकार की एलईडी लाइटें होती हैं जिन्हें यूवी एलईडी लाइटें कहा जाता है. इन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है जैसे-कीटाणुशोधन (Disinfection), नेल ड्रायर मशीन, औद्योगिक और मेडिकल उपयोग आदि. ये लाइटें घरेलू उपयोग के लिए नहीं होतीं और इनका गलत उपयोग त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन साधारण घरों में इस्तेमाल होने वाले एलईडी बल्ब यूवी एलईडी नहीं होते.

 

 डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य जानकारी और शोध आधारित रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य जानकारी और शोध आधारित रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

 

