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DIY Hair Dye: कॉफी, चुकंदर, मेहंदी और ब्राह्मी... सफेद बालों को जड़ से काला करेंगी ये 4 चीजें, इनसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई

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DIY Hair Dye: कॉफी, चुकंदर, मेहंदी और ब्राह्मी... सफेद बालों को जड़ से काला करेंगी ये 4 चीजें, इनसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई

White Hair Dye: आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल होममेड हेयर डाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको बालों को जड़ से काला कर सकते हैं. ये केमिकल फ्री भी होगा, जिससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा. आइए जानें इन्हें बनाने का तरीका क्या है...

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Abhay Sharma

Updated : Apr 19, 2026, 09:48 PM IST

DIY Hair Dye: कॉफी, चुकंदर, मेहंदी और ब्राह्मी... सफेद बालों को जड़ से काला करेंगी ये 4 चीजें, इनसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई

DIY Hair Dye For White Hair (AI Image)

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DIY Hair Dye For White Hair: कम उम्र में बालों का सफेद होना आज कल आम हो चुका है, गलत खानपान, तनाव, प्रदूषण और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की वजह से युवाओं के बाल समय से पहले ही सफेद होने लगे हैं. ऐसे में लोग बालों को काला करने के लिए मार्केट में मौजूद केमिकल से भरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. इन्हें लगाने बालों को नुकसान होना तय है. इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से अच्छा है, आप घर पर बे नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करें. इससे बाल भी हेल्दी बने रहेंगे.   

आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल होममेड हेयर डाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको बालों को जड़ से काला कर सकते हैं. ये केमिकल फ्री भी होगा, जिससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा. इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बालों को नेचुरल तौर पर रंगते हैं और सफेद बालों को जड़ से खत्म करते हैं. 

कॉफी से बनाएं नेचुरल हेयर डाई

इसमें नेचुरल डार्क पिगमेंट होते हैं, जो बालों को गहरा रंग देने में मदद करते हैं. इसे बनाने के लिए एक बर्तन में कॉफी को पकाएं और उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें. फिर इस पानी को सफेद बालों पर ब्रश की मदद से लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें और इसके बाद बालों को वॉश कर लें. कॉफी सफेद बालों को नेचुरल तरीके से कलर करने में मदद करेगी, यह बालों पर गहरा भूरा रंग दे सकती है.

यह भी पढ़ें: Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत

चुकंदर से बनाएं हेयर डाई

चुकंदर में मौजूद नैचुरल पिगमेंट बालों को रेडिश-ब्राउन टोन देता है और साथ ही उन्हें पोषण भी पहुंचाता है. इस हेयर डाई को बनाने के लिए चुकंदर को उबालकर उसका रस निकालें और उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाएं. इसके बाद इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं और 1 घंटे बाद साफ पानी से धोएं. 1 हफ्ते में कम से कम दो बार उपयोग कर सकते हैं. 

मेहंदी और ब्राह्मी 

इसके अलावा बालों को कलर करने के लिए मेहंदी का उपयोग कई वर्षों से होता आ रहा है.  यह हेयर कलर करने के लिए सबसे पुराना और भरोसेमंद उपाय माना जाता है. इसके लिए इसमें ब्राह्मी, आंवला और थोड़ी मात्रा में नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों पर लगाएं. यह नेचुलर डाई न सिर्फ बालों को रंगता है, बल्कि उन्हें घना और मजबूत भी बनाने में भी मदद कर सकता है.  

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य घरेलू उपायों पर आधारित है, किसी भी नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.  एलर्जी या स्कैल्प से जुड़ी समस्या हो तो इस्तेमाल न करें, उपयोग से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें. इसका परिणाम व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. 

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