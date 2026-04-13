Anti Aging Serum: इस फल के छिलके से घर पर ही बन जाएगा एंटी-एजिंग Vitamin C रिच सीरम, जानें तरीका 

Homemade Anti Aging Serum: आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए एंटी-एजिंग Vitamin C रिच सीरम बना सकते हैं. आइए जानें...

Homemade Anti Aging Serum: स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाए रखने के लिए खासतौर से महिलाएं कई तरह के उपाय अपनाती हैं. कई लोग इसके लिए महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सीरम पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए एंटी-एजिंग Vitamin C रिच सीरम बना सकते हैं. इसके लिए आपको उस फल के छिलके की जरूरत पड़ेगी, जिसे आमतौर पर लोग कूड़ा समझ कर फेंक देते हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं संतरे के छिलके के बारे में, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. आइए जानें इसे बनाने का आसान तरीका...

एंटी-एजिंग Vitamin C रिच सीरम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये न केवल चेहरे के दाग-धब्बों को कम करते हैं, बल्कि झुर्रियों को रोककर स्किन में कसावट भी लाने में मदद करते हैं. इस सीरम को बनाने के लिए आपको संतरों के छिलके, ​गुलाब जल, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, विटामिन-E कैप्सूल की आवश्यकता होगी.

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कैसे बनाएं सीरम? जानें तरीका

सबसे पहले बनाएं छिलकों का पाउडर

इसके लिए संतरों को अच्छे से धोकर छिलका उतारें और सफेद वाला हिस्सा जितना हो सके हटा दें, इसके बाद इन छिलकों को धूप में सुखा लें. ये काम जल्दी करना चाहते हैं तो ओवन में एकदम कम तापमान पर सुखा सकते हैं. हालांकि, धूप में सुखाना ज्यादा बेहतर होगा. छिलकों के सूखने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें और छान लें.

गुलाब जल और छिलकों में मौजूद विटामिन-C

इसके बाद एक कटोरी में एक चम्मच संतरे का पाउडर और गुलाब जल मिलाएं और कुछ घंटे के लिए ढककर छोड़ दें. इतने समय में गुलाब जल छिलकों से सारा विटामिन-C सोख लेगा. फिर इसे एक पतले कपड़े या छलनी से छान लें. इससे जो रस निकलेगा वही आपका असली सीरम है.

इन चीजों को मिलाकर बनाएं जेल

इस रस में एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन डालकर इसमें विटामिन-E कैप्सूल को पंचर करके उसका तेल निचोड़ दें. इसके बाद इसे तब तक अच्छे से फेंटें जब तक यह एक हल्का गाढ़ा जेल न बन जाए.

जानें इस्तेमाल का सही तरीका क्या है

आखिर में इस सीरम को एक कांच की गहरे रंग की शीशी में भर लें और फ्रिज में रख दें, इसे इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्रिज में ही रखें. क्योंकि घर पर बने इस सीरम में कोई केमिकल नहीं है, इसलिए यह बाहर जल्दी खराब हो जाएगा. इस्तेमाल के लिए रात को चेहरा धोने के बाद इसकी 3 से 4 बूंदें चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से ऊपर की तरफ मसाज करें. आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और घरेलू उपायों पर आधारित है. हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर किसी तरह की एलर्जी, जलन या समस्या हो तो तुरंत उपयोग बंद करें और एक्सपर्ट की सलाह लें.

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