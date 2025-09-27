DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई

बालों को काला, चकदार व मजबूत बनाने के लिए आपको अब केमिकल युक्त कलर लगाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको नेचुरल तरीके से ब्लैक हेयर करने का तरीका बताएंगे, जिसके लिए आपको चायपत्ती की जरूरत होगी. तो चलिए जानते हैं कि आप चाय पत्ती से कैसे अपने सफेद बालों को बाय-बाय कर उसे ब्लैक एंड शाइनी बना सकते हैं.

DIY Natural Hair Colour: आज के दौर में, बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए अक्सर केमिकल हेयर डाई का उपयोग करते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इन डाइज में अमोनिया और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, जो लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद बालों को कमजोर, रूखा और बेजान बना देते हैं. ऐसे में, घरेलू उपाय करके बालों को डाई करना सबसे बेस्ट तरीका है. आप अपने रसोई में उपलब्ध साधारण चायपत्ती का उपयोग करके ही बालों को प्राकृतिक रूप से काला और सुंदर बना सकते हैं. दरअसल, चायपत्ती में मौजूद गुण बालों का रंग गहरा करने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देती है और स्कैल्प को स्वस्थ रखती है. तो चलिए चायपत्ती से हेयर डाई बनाने की आसान विधि जान लेते हैं.

चायपत्ती से प्राकृतिक हेयर कलर बनाने की विधि

यह प्राकृतिक नुस्खा सस्ता होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद सरल है.

4-5 बड़े चम्मच पत्तेदार चायपत्ती लें और उसे 2 कप पानी में डालें.

पानी को तब तक उबालें जब तक उसका रंग गाढ़ा और गहरा ब्राउन न हो जाए.

रंग की खुशबू और असर को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें 1-2 दालचीनी की स्टिक या थोड़ी सी लौंग भी मिला सकते हैं.

काढ़ा उबालने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर एक छलनी से छान लें. अब यह काढ़ा इस्तेमाल के लिए तैयार है, जिसे आप स्प्रे बोतल या किसी कटोरे में रख सकते हैं.

बालों पर इसे लगाने का सही तरीका

इस प्राकृतिक हेयर कलर का अधिकतम लाभ लेने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

बालों को हल्का गीला करें.

तैयार काढ़े को जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छे से लगाएं. आप स्प्रे, ब्रश या रुई की मदद से बालों में इसे समान रूप से फैला सकते हैं.

काढ़ा लगाने के बाद एक शावर कैप पहन लें और 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि रंग अच्छी तरह से बैठ जाए.

इसके बाद बालों को केवल सादे पानी से धोएं. इस दिन शैम्पू का उपयोग न करें, क्योंकि शैम्पू रंग को जल्दी हटा सकता है.

नियमित इस्तेमाल के फायदे और गहरा रंग पाने की ट्रिक

अगर आपके बालों में सफेद बाल हैं, तो पहली बार में रंग हल्का आ सकता है. ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं. नियमित रूप से लगाने से बाल धीरे-धीरे प्राकृतिक काले और चमकदार हो जाएंगे.

चायपत्ती में मौजूद टैनिन्स बालों को गहरा ब्राउन-काला रंग देते हैं. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को झड़ने से रोकते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ बनाते हैं.

यदि आप और भी गहरा रंग चाहते हैं, तो चायपत्ती के काढ़े में हल्का सा कॉफी पाउडर मिला लें. यह मिश्रण बालों को और भी गहरा ब्राउन-काला रंग देगा.

बालों में अप्लाई करने से पहले बरतें ये सावधानियां

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट यानी कान के पीछे या कोहनी पर लगाकर जरूर करें ताकि किसी भी एलर्जी की समस्या से बचा जा सके.

हमेशा ताजा काढ़ा बनाकर ही इस्तेमाल करें, पुराने काढ़े से रंग का असर कम हो सकता है.

लगातार केमिकल हेयर डाई इस्तेमाल करने वाले लोग इस प्राकृतिक उपाय को अपनाने से पहले बालों को कुछ दिन का आराम दें.

