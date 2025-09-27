कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर
Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन
DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
नवरात्रि में कितने बजे तक खेलना चाहिए डांडिया-गरबा? अनोखा बोर्ड वायरल, देखकर कहेंगे- 'यही देखना बाकी था'
Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट
वैश्विक अशांति के बीच एस जयशंकर का बड़ा बयान, BRICS बनेगा तर्क, संवाद और बदलाव की आवाज, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपील
वेव्स ओटीटी पर लाइव देख सकेंगे 'लव-कुश रामलीला', प्रसार भारती का खास तोहफा
लाइफस्टाइल
बालों को काला, चकदार व मजबूत बनाने के लिए आपको अब केमिकल युक्त कलर लगाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको नेचुरल तरीके से ब्लैक हेयर करने का तरीका बताएंगे, जिसके लिए आपको चायपत्ती की जरूरत होगी. तो चलिए जानते हैं कि आप चाय पत्ती से कैसे अपने सफेद बालों को बाय-बाय कर उसे ब्लैक एंड शाइनी बना सकते हैं.
DIY Natural Hair Colour: आज के दौर में, बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए अक्सर केमिकल हेयर डाई का उपयोग करते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इन डाइज में अमोनिया और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, जो लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद बालों को कमजोर, रूखा और बेजान बना देते हैं. ऐसे में, घरेलू उपाय करके बालों को डाई करना सबसे बेस्ट तरीका है. आप अपने रसोई में उपलब्ध साधारण चायपत्ती का उपयोग करके ही बालों को प्राकृतिक रूप से काला और सुंदर बना सकते हैं. दरअसल, चायपत्ती में मौजूद गुण बालों का रंग गहरा करने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देती है और स्कैल्प को स्वस्थ रखती है. तो चलिए चायपत्ती से हेयर डाई बनाने की आसान विधि जान लेते हैं.
यह भी पढ़ें- Natural Hair Dye: सफेद बाल जड़ से हमेशा के लिए काला बना देगा ये नेचुरल हेयर डाई, घर पर इस तरीके से तैयार करें कलर
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.