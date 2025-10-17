DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Diwali Toran Decoration ideas: इस दिवाली अपने घर को सजाने के लिए बाजार के नहीं, हाथों से बने तोरण का प्रयोग करें. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है, जिससे आप आसानी से फूलों, मोतियों और पत्तियों का उपयोग करके सुंदर और शुभ तोरण मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

DIY Diwali Decoration: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है और इस मौके पर घर को सजाना एक खास परंपरा है. घर को सजाने की शुरुआत मुख्य द्वार को सजाने से होती है और इसके लिए तोरण का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है. इस बार बाज़ार के महंगे तोरण खरीदने के बजाय आप कुछ आसान चीज़ों का उपयोग करके अपने हाथों से सुंदर और शुभ तोरण बना सकते हैं. यहां हम आपको घर पर फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल करके तोरण बनाने की स्टेप बाय स्टेप आसान प्रक्रिया बता रहे हैं.

घर पर तोरण बनाने के लिए जरूरी सामग्री

फूल: गेंदे के फूल (पीले और नारंगी) और कुछ गुलाब या अन्य छोटे फूल

पत्तियां: अशोक या आम के पत्तों की कुछ टहनियां (ये शुभ माने जाते हैं)

धागा: मजबूत सूती या जूट का धागा (तोरण की लंबाई के अनुसार)

सुई: बड़ी सुई (फूलों को पिरोने के लिए)

मोती/पॉम-पॉम: सजावट के लिए कुछ मोती या रंगीन ऊनी गोले

कैंची

तोरण बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1: सबसे पहले, अपने मुख्य द्वार या उस जगह को माप लें जहां आपको तोरण लगाना है. अब उस माप से थोड़ा अधिक लंबा धागा काट लें. तोरण का आधार तैयार करने के लिए आप इस धागे को डबल भी कर सकते हैं ताकि यह मजबूत रहे.

स्टेप 2: अब तोरण का शुभ आधार तैयार करें. आम या अशोक की पत्तियों को एक-एक करके सुई की मदद से धागे में पिरोना शुरू करें. पत्तियों को इस तरह से पिरोएं कि उनका निचला हिस्सा एक-दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे, जिससे एक हरी और घनी चेन बन जाए.

स्टेप 3: जब पत्तियों की माला आधी तैयार हो जाए, तो मुख्य फूलों को पिरोना शुरू करें. गेंदे के फूलों की कलियां या खुली पंखुड़ियों को सुई की मदद से धागे में पिरोएं. फूलों को घना रखने के लिए उन्हें पास-पास रखें. आप पीला, नारंगी, लाल जैसे रंगों का एक पैटर्न भी बना सकते हैं. आप चाहें तो छोटे गेंदे के फूलों की अलग-अलग मालाएँ बनाकर भी पत्तियों वाली माला के साथ लटकन की तरह बांध सकते हैं.

स्टेप 4: तोरण को और आकर्षक बनाने के लिए फूलों के बीच-बीच में या दोनों किनारों पर बड़े मोती या रंगीन पॉम-पॉम पिरोएं. आप चाहें तो छोटे मोतियों की लटकन बनाकर तोरण की माला से नीचे की तरफ लटका सकते हैं, जो हवा से हिलकर खूबसूरती बढ़ाएंगे.

स्टेप 5: तोरण के दोनों किनारों पर फिनिशिंग टच देने के लिए पत्तियों या फूलों का एक बड़ा गुच्छा बनाकर बांध दें ताकि तोरण का अंत सुंदर दिखे. आप तोरण को दरवाज़े से लटकाने के लिए धागे में मज़बूत गांठ लगा दें या छोटे लूप बना लें.

आपका सुंदर और होममेड तोरण अब तैयार है. इसे मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रवेश होगा, जो दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है.

