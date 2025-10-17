Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी
Gold Jwellery छोड़ दुल्हन ने पहनी मेहंदी वाली ज्वेलरी, यूनीक लुक देख सबका चकराया दिमाग
Dhanteras 2025: धनतेरस पर खरीदारी के लिए ये है बेहद शुभ मुहूर्त, जानें सोना चांदी से लेकर वाहन या झाड़ू खरीदने का शुभ समय
धनतेरस से पहले घर ले आएं कुबेर भगवान का पसंदीदा पौधा, जानें लगाने का सही तरीका
Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत
DIY Diwali Decoration: इस दिवाली अपने हाथों से घर पर ही बनाएं तोरण, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Health Tips And Diet: इस मौसम में क्या खाएं, क्या नहीं? जानिए 'शरद ऋतु' में शरीर को हेल्दी, मन को शांत रखने का आयुर्वेदिक मंत्र
Honey With Lukewarm Water: 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं गुनगुना पानी, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे इसके फायदे
5,00,00,000 रुपये कैश, 1.5KG गोल्ड और 22 लग्जरी घड़ियां... CBI की रडार पर कैसे आए DIG हरचरण सिंह भुल्लर?
Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट
लाइफस्टाइल
Diwali Toran Decoration ideas: इस दिवाली अपने घर को सजाने के लिए बाजार के नहीं, हाथों से बने तोरण का प्रयोग करें. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है, जिससे आप आसानी से फूलों, मोतियों और पत्तियों का उपयोग करके सुंदर और शुभ तोरण मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
DIY Diwali Decoration: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है और इस मौके पर घर को सजाना एक खास परंपरा है. घर को सजाने की शुरुआत मुख्य द्वार को सजाने से होती है और इसके लिए तोरण का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है. इस बार बाज़ार के महंगे तोरण खरीदने के बजाय आप कुछ आसान चीज़ों का उपयोग करके अपने हाथों से सुंदर और शुभ तोरण बना सकते हैं. यहां हम आपको घर पर फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल करके तोरण बनाने की स्टेप बाय स्टेप आसान प्रक्रिया बता रहे हैं.
यह भी पढ़ें- दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी
स्टेप 1: सबसे पहले, अपने मुख्य द्वार या उस जगह को माप लें जहां आपको तोरण लगाना है. अब उस माप से थोड़ा अधिक लंबा धागा काट लें. तोरण का आधार तैयार करने के लिए आप इस धागे को डबल भी कर सकते हैं ताकि यह मजबूत रहे.
स्टेप 2: अब तोरण का शुभ आधार तैयार करें. आम या अशोक की पत्तियों को एक-एक करके सुई की मदद से धागे में पिरोना शुरू करें. पत्तियों को इस तरह से पिरोएं कि उनका निचला हिस्सा एक-दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे, जिससे एक हरी और घनी चेन बन जाए.
स्टेप 3: जब पत्तियों की माला आधी तैयार हो जाए, तो मुख्य फूलों को पिरोना शुरू करें. गेंदे के फूलों की कलियां या खुली पंखुड़ियों को सुई की मदद से धागे में पिरोएं. फूलों को घना रखने के लिए उन्हें पास-पास रखें. आप पीला, नारंगी, लाल जैसे रंगों का एक पैटर्न भी बना सकते हैं. आप चाहें तो छोटे गेंदे के फूलों की अलग-अलग मालाएँ बनाकर भी पत्तियों वाली माला के साथ लटकन की तरह बांध सकते हैं.
स्टेप 4: तोरण को और आकर्षक बनाने के लिए फूलों के बीच-बीच में या दोनों किनारों पर बड़े मोती या रंगीन पॉम-पॉम पिरोएं. आप चाहें तो छोटे मोतियों की लटकन बनाकर तोरण की माला से नीचे की तरफ लटका सकते हैं, जो हवा से हिलकर खूबसूरती बढ़ाएंगे.
स्टेप 5: तोरण के दोनों किनारों पर फिनिशिंग टच देने के लिए पत्तियों या फूलों का एक बड़ा गुच्छा बनाकर बांध दें ताकि तोरण का अंत सुंदर दिखे. आप तोरण को दरवाज़े से लटकाने के लिए धागे में मज़बूत गांठ लगा दें या छोटे लूप बना लें.
आपका सुंदर और होममेड तोरण अब तैयार है. इसे मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रवेश होगा, जो दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.