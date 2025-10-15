FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं वो मुस्लिम पुलिस अधिकारी जिन्होंने 'जय श्री राम' बोलकर भीड़ को किया शांत? फैन हुआ सोशल मीडिया

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

एक्टर पंकज धीर की कैंसर रीकरेन्स से हुई मौत, जानें कब इलाज के बाद भी जानलेवा हो जाती है ये बीमारी 

Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

Diwali Cleaning Health Risks: दिवाली की सफ़ाई में धूल से एलर्जी और अस्थमा का खतरा है, और हार्स केमिकल्स आंखों व त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन बीमारियों से बचने के लिए, मास्क, ग्लव्स पहनें, खिड़कियां खुली रखें और झाड़ू की जगह गीले कपड़े का इस्तेमाल करें.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 15, 2025, 02:06 PM IST

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diwali Cleaning Health Risks: दिवाली का त्यौहार आते ही घरों में साफ-सफाई (Deep Cleaning) का काम शुरू हो जाता है. लोग पंखों, फर्नीचर और पर्दों से लेकर घर के हर कोने को चमकाते हैं. पुरानी चीजों को हटाया जाता है और नई चीजों को व्यवस्थित किया जाता है. लेकिन, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस दौरान सेहत पर ध्यान न दिया जाए, तो इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और आपकी एक गलती आपको बीमार कर सकती है. चलिए, जानते हैं दिवाली की सफाई के दौरान स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने वाली मुख्य बातें और उनसे बचने के तरीके क्या हैं.

धूल और एलर्जी से होने वाली बीमारियां

सफाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या धूल होती है. लंबे समय तक जमा धूल साफ करने पर अचानक हवा में फैल जाती है, जिससे कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं. यह धूल एलर्जी, खांसी, छींक और सांस की तकलीफ को बढ़ा सकती है. जिन लोगों को पहले से अस्थमा या एलर्जी की समस्या है, उनके लिए यह धूल गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकती है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है.

डिटर्जेंट और हार्श केमिकल्स का खतरा

फर्श और बाकी चीजों को क्लीन करने के लिए हम अक्सर डिटर्जेंट और क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. बाज़ार में मिलने वाले इन प्रोडक्ट्स में अक्सर हार्श केमिकल्स होते हैं. गलती से भी इनका ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर ये स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यदि आप लंबे समय तक इनके संपर्क में रहते हैं, तो आपको स्किन की दिक्कत के साथ-साथ सांस की समस्या भी हो सकती है.

अत्यधिक शारीरिक मेहनत का जोखिम

बहुत से लोग एक ही दिन में पूरे घर की सफाई करने के लिए हद से ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं. अत्यधिक मेहनत करने से आपके पीठ और पैरों में दिक्कत हो सकती है. अगर पहले से कोई पीठ या जोड़ की समस्या है, तो वह और बढ़ सकती है.

इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए क्या करें?

  • CDC और NCDC की गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर आप साफ-सफाई कर रहे हैं, तो इन सावधानियों का पालन करना जरूरी है.
  • N95 या सर्जिकल मास्क पहनें. यह धूल को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है और एलर्जी के खतरे को कम करता है.
  • रबर के ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स लगाएं. यह क्लीनिंग केमिकल्स जैसे ब्लीच, डिटर्जेंट से हाथ और आंखों को होने वाले नुकसान से बचाता है.
  • खिड़की और दरवाजे खोल दें, ताकि सफाई के दौरान कमरे में अच्छी हवा आती रहे, जिससे धूल और केमिकल के कण जमा न हों.
  • गीले कपड़े या मोप का उपयोग करें. झाड़ू की बजाय गीले कपड़े या मोप का इस्तेमाल करें ताकि धूल उड़कर हवा में न फैले.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE