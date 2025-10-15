दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

Diwali Cleaning Health Risks: दिवाली की सफ़ाई में धूल से एलर्जी और अस्थमा का खतरा है, और हार्स केमिकल्स आंखों व त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन बीमारियों से बचने के लिए, मास्क, ग्लव्स पहनें, खिड़कियां खुली रखें और झाड़ू की जगह गीले कपड़े का इस्तेमाल करें.

Diwali Cleaning Health Risks: दिवाली का त्यौहार आते ही घरों में साफ-सफाई (Deep Cleaning) का काम शुरू हो जाता है. लोग पंखों, फर्नीचर और पर्दों से लेकर घर के हर कोने को चमकाते हैं. पुरानी चीजों को हटाया जाता है और नई चीजों को व्यवस्थित किया जाता है. लेकिन, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस दौरान सेहत पर ध्यान न दिया जाए, तो इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और आपकी एक गलती आपको बीमार कर सकती है. चलिए, जानते हैं दिवाली की सफाई के दौरान स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने वाली मुख्य बातें और उनसे बचने के तरीके क्या हैं.

धूल और एलर्जी से होने वाली बीमारियां

सफाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या धूल होती है. लंबे समय तक जमा धूल साफ करने पर अचानक हवा में फैल जाती है, जिससे कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं. यह धूल एलर्जी, खांसी, छींक और सांस की तकलीफ को बढ़ा सकती है. जिन लोगों को पहले से अस्थमा या एलर्जी की समस्या है, उनके लिए यह धूल गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकती है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है.

डिटर्जेंट और हार्श केमिकल्स का खतरा

फर्श और बाकी चीजों को क्लीन करने के लिए हम अक्सर डिटर्जेंट और क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. बाज़ार में मिलने वाले इन प्रोडक्ट्स में अक्सर हार्श केमिकल्स होते हैं. गलती से भी इनका ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर ये स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यदि आप लंबे समय तक इनके संपर्क में रहते हैं, तो आपको स्किन की दिक्कत के साथ-साथ सांस की समस्या भी हो सकती है.

अत्यधिक शारीरिक मेहनत का जोखिम

बहुत से लोग एक ही दिन में पूरे घर की सफाई करने के लिए हद से ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं. अत्यधिक मेहनत करने से आपके पीठ और पैरों में दिक्कत हो सकती है. अगर पहले से कोई पीठ या जोड़ की समस्या है, तो वह और बढ़ सकती है.

इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए क्या करें?

CDC और NCDC की गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर आप साफ-सफाई कर रहे हैं, तो इन सावधानियों का पालन करना जरूरी है.

N95 या सर्जिकल मास्क पहनें. यह धूल को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है और एलर्जी के खतरे को कम करता है.

रबर के ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स लगाएं. यह क्लीनिंग केमिकल्स जैसे ब्लीच, डिटर्जेंट से हाथ और आंखों को होने वाले नुकसान से बचाता है.

खिड़की और दरवाजे खोल दें, ताकि सफाई के दौरान कमरे में अच्छी हवा आती रहे, जिससे धूल और केमिकल के कण जमा न हों.

गीले कपड़े या मोप का उपयोग करें. झाड़ू की बजाय गीले कपड़े या मोप का इस्तेमाल करें ताकि धूल उड़कर हवा में न फैले.

