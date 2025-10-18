FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: दिवाली पर जयपुर में बनी देश की सबसे महंगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम'! 1 लाख से भी ज्यादा है कीमत

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

Ayodhya Deepotsav 2025: सज गए सभी घाट, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अयोध्या तैयार..., जानिए इस बार क्या है खास

आज धनतेरस पर शाम को इस समय बिलकुल न करें खरीदारी, जान लें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहु काल

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...

Dhanteras Gold Silver Rate: धनतेरस पर सोने की कीमत ने बनाया नया रिकार्ड, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, जानें आज का भाव

महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

Deep Sleep Remedy: अच्छी नींद के लिए किस करवट सोना चाहिए? लेटते ही आएगी गहरी नींद अगर मान लेंगे ये बातें

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स

Diwali Gift Ideas: इस दिवाली, अपने प्रियजनों को यूनिक और यादगार गिफ्ट्स देकर त्योहार की खुशियों को दोगुना कर सकते हैं. इसके लिए पारंपरिक मिठाइयों के बजाय, हेल्थ गैजेट्स, अरोमाथेरेपी डिफ्यूज़र, या पर्सनलाइज़्ड आइटम जैसे उपहार देकर उन्हें खास महसूस करा सकते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Oct 18, 2025, 01:27 PM IST

Diwali Gift Ideas: त्योहार की खुशियों में लग जाएगा चार चांद, अगर दिवाली पर अपनों को देंगे ये यूनिक गिफ्ट्स
Diwali Gift Ideas: दिवाली, खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ प्यार बांटने का त्योहार है. पारंपरिक रूप से हम मिठाइयां या ड्राई फ्रूट्स देते हैं, लेकिन अगर आप इस साल अपने गिफ्ट को और भी यादगार, उपयोगी और यूनिक बनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ खास और अलग तरह के उपहारों के सुझाव दिए गए हैं, जो आपके प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

स्किनकेयर सेट

दिवाली पर आप अपने किसी खास को स्किनकेयर सेट भी दे सकते हैं. यह दिवाली पर किसी को गिफ्ट देने के लिए LEAFOBERRYY का प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट है.

LEAFOBERRYY Skin care kit

इस स्किनकेयर सेट में आपको चिया सीड फ्यूजन शॉवर जेल, हिमालयन योगा ग्लो क्रीम, एक ब्राइटनिंग और हाइड्रेटिंग डे क्रीम और रात में स्किन केयर करने के लिए मून मिस्टी रिन्यूअल नाइट क्रीम का सेट मिल जाएगा. प्राइस की बात करें तो यह मात्र 4383 रुपये में है, लेकिन दिवाली सेल की वजह से आपको 3501 रुपये में मिल जाएगा.

जीवा A2 घी

Jiva Ayurveda Ghee

जीवा A2 घी सभी उम्र के लोगों, खासकर बढ़ते बच्चों के लिए फायदेमंद है. यह बिल्कुल ऑर्गेनिक और शुद्ध घी है, जिसे आप अपनी पत्नी, बहन या मां को तोहफे में दे सकते हैं. इस बार दिवाली पर गाय का शुद्ध घी का हेल्दी उपहार दे सकते हैं. 

लिक्विड मैट लिपस्टिक

Red Lava Lipstick By House Of Makeup

हाउस ऑफ़ मेकअप की डॉन टू डॉन सुपर स्टे लिक्विड मैट लिपस्टिक का यह रेड लावा शेड इस क्रिसमस के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा साबित हो सकता है. आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों स्टोर्स से किफ़ायती दामों पर खरीद सकते हैं.

पावर बैंक 

दिवाली के मौके पर अगर आप दोस्त, परिवार या छोटे भाई बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो पावर बैंक दे सकते हैं. ऑनलाइन आपको एक से बढ़कर एक शानदार पावर बैंक 1000 से 1500 रुपये के बीच मिल जाएगा.

टी सेट

Tea Set for diwali gifts

आप कॉफी और टी-सेट भी गिफ्ट कर सकते हैं. महिलाओं को इन चीजों का काफी इंतजार रहता है. कम खर्चे में यह एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है. ऑनलाइन में आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में बढ़िया टी सेट मिल जाएगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

