Multani Mitti Face Pack: दिवाली पर ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन के लिए आपको पार्लर और फेशियल पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही मुल्तानी मिट्टी से फेशियल कर सकते हैं.

Skincare Tips to Get Glowing Skin On Diwali: दिवाली पर चेहरे पर भी रौनक चाहते हैं तो इसके लिए आप फेशियल कर सकते हैं. फेशियल के लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही मुल्तानी मिट्टी से फेशियल कर सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी से फेशियल (Multani Mitti Facial) कर आप स्किन को किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं. चलिए मुल्तानी मिट्टी के फेशियल करने के तरीके के बारे में बताते हैं.

मुल्तानी मिट्टी फेशियल

पहला स्टेप

सबसे पहले एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी को कच्चे दूध के साथ मिक्स करें. इसका पतला पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं. हल्के हाथ से चेहरे को 2-3 मिनट तक रगड़े. इसके बाद चेहरे को अच्छे से धो लें.

दूसरा स्टेप

दूसरे स्टेप में आपको स्किन की स्क्रबिंग करनी है. स्क्रबिंग से डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएं. इसमें शहद और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बना लें. इससे चेहरे को अच्छे से स्क्रब करें.

तीसरा स्टेप

स्किन को हाइड्रेट करने और ग्लो करने के लिए मसाज करना फायदेमंद होता है. इसके लिए मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इससे चेहरे की अच्छे से मसाज करें. मसाज करने से चेहरे पर निखार आएगा.

चौथा स्टेप

मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क बनाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं. इससे चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आएगा. इसे बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर, शहद और गुलाबजल मिलाएं. इसका पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाए और सूखने के बाद धो लें.

