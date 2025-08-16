Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?
धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत
RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान
क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार
Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
लाइफस्टाइल
Diet Mistakes to Avoid: खाना खाते समय लोग कई गलतियों को करते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
Good Eating Habits: खाने-पीने की गलत आदतें आपको बीमार कर सकती है. सिर्फ गलत खानपान ही नहीं बल्कि, खाने के दौरान की गलतियां भी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप खाने के दौरान इन गलतियों को करते हैं तो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आपको हेल्दी रहने के लिए इन गलतियों को करने से बचना चाहिए
मोबाइल और टीवी देखते हुए खाना खाने का तो मानो चलन चल गया है. छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी फोन देखते हुए खाना खाना पसंद करते हैं. फोन देखते हुए खाने पर भूख से ज्यादा खा लेते हैं जिसके कारण वजन बढ़ सकता है.
लोग पार्टियों में और बाहर अक्सर भीड़-भाड़ के बीच खाना खड़े होकर खाते हैं. लेकिन खड़े होकर खाना खाना अच्छा नहीं होता है. इससे डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है. खाना हमेशा बैठकर आराम से खाना चाहिए.
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
कई लोग अक्सर जल्दी-जल्दी खाते हैं लेकिन यह गलत होता है. तेजी से खाने से खाना सही से चबा नहीं पाते हैं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्सट्रा प्रेशर पड़ता है. खाना हमेशा धीरे-धीरे चबाकर खाना चाहिए.
खाना खाने को दौरान आप बीच-बीच में पानी पीते रहते हैं तो यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. आप बार-बार पानी पीते हैं तो खाना कम खाते हैं. इससे पाचन क्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि. आप चाहे तो बहुत थोड़ी मात्रा में पानी पी सकते हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.