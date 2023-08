Weight Loss Tips: डाइट और एक्सरसाइज से नहीं बन रहा है काम, इन टिप्स और ट्रिक्स से कम करें वजन, 10 दिनों में दिखेगा असर

Weight Loss Tips: आपको एक्सरसाइज और डाइटिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप इन आसान टिप्स से वजन कम कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: लोगों में मोटापे (Obesity) की समस्या आजकल आम बात हो गई है. अधिकांश लोग आजकल बढ़ते वजन की वजह से परेशान हैं. मोटापे (Obesity) से परेशान लोग वजन कम करने (Weight Loss Tips) के नए नए तरीको का इस्तेमाल करते रहते हैं. वजन कम करने के लिए लोग अक्सर एक्सरसाइज और डाइटिंग (Exercise And Dieting For Weight Loss) का सहारा लेते हैं. हालांकि कई बार एक्सरसाइज और डाइटिंग (Exercise And Dieting) करने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है. अगर आप भी वजन कम करना चाहते है और एक्सरसाइज और डाइटिंग (Exercise And Dieting) से कोई फायदा नहीं हो रहा है. ऐसे में आपको इन उपायों (Weight Loss Tips) को अपनाना चाहिए. आप बिना खाना छोड़े और एक्सरसाइज के भी वजन कम (Weight Loss) कर सकते हैं.

खानपान संबंधित आदतों में साधारण बदलाव से होगा फायदा

अगर आपका वजन एक्सरसाइज और डाइटिंग के बाद भी कम नहीं हो रहा है तो आपको अपने खाने की कुछ आदतों को बदलना चाहिए. आप कुछ आदतों को बदल कर अपने मोटापे को कम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आपको अपनी किन आदतों को बदलने की जरूरत है.

छोटी प्लेट में खाएं खाना

वजन कम करने के लिए आपको माइंड पर भी कंट्रोल करना चाहिए. इसके लिए आपको छोटी प्लेट में खाना खाना चाहिए. आपको प्लेट में दूबारा खाना नहीं लेना चाहिए. ऐसा करने से आपको लगेगा की आप ने बहुत खाना खा लिया है. आपको शुरू में ऐसा करने से भूख की परेशानी हो सकती है. हालांकि बाद में आपको इसकी आदत लग जाएगी.

लंच और डिनर के बीच लें हल्का स्नैक्स

आपको वजन कम करने के लिए अपनी खान पान की आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए. वजन कम करने के लिए लंच और डिनर के बीच स्नैक्स जरूर लेने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि लंच और डिनर के बीच बहुत समय होता है. अगर इतनी देर तक कुछ न खाएं तो रात को ओवरइटिंग हो जाती है. जो मोटापे को बढ़ाती है. वजन कम करने के लिए आपको लंच डिनर के बीच हल्के से स्नैक्स लेने चाहिए. ऐसा करने से आपको रात को ज्यादा भूख नहीं लगेगी.

सोने से करीब 2 घंटे पहले कर लें डिनर

वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सोने से पहले खाना खा लें. आपको सोने से पहले करीब 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए. आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप डिनर करने के बाद कुछ भी न खाएं.

खाने से पहले पीएं गर्म चीज

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, खाने से पहले गर्म चीज पीने से भूख कम लगती है. आपको खाना खाने से पहले गर्म सूप या गर्म नींबू पानी पीना चाहिए. ऐसा करने से आपको भूख कम लगेगी और कम खाने से वजन कम होगा.

