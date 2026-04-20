IPL में क्या इस काले जादू की वजह से गिरा था शिवम दुबे के विकेट? हैदराबाद के फैन की ये हरकत वीडियो में हुई कैद  

IPL viral video black magic- क्या क्रिकेट जैसे प्रोफेशनल खेल में भी फैंस के अंधविश्वास की एंट्री हो सकती है? आईपीएल (IPL) के एक मैच के दौरान काला जादू करते एक फैन का वीडियो दिखा जिसके बाद शिवम दुबे के विकेट गिर गया, इसके बाद ये वीडियो भी वायरल हो रहा और काले जादू पर चर्चा भी.

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में, जब टीम मुश्किल स्थिति में थी, तब शिवम दुबे (Shivam Dube0 क्रीज पर मौजूद थे. दूसरी पारी के अहम ओवर में, जैसे ही गेंदबाज रन-अप लेने लगा, स्टैंड में बैठा हैदराबाद का एक फैन तभी अजीब तरीके से नींबू घुमाते और कुछ इशारे करते दिखा. और अगली ही गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए. यह संयोग इतना सटीक था कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया और चर्चा शुरू हो गई.

लोगों ने इसे काला जादू कहना शुरू कर दिया और फैन ने भी विकेट गिरने के बाद कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया कि उसका जादू काम कर गया. विकेट गिरते ही चेन्नई के प्रशंसकों में इस वीडियो को लेकर काफी नाराजगी भी दिखी, वहीं सोशल मीडिया पर इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देने लगे हैं.

Black magic live 😭 pic.twitter.com/rzJYd6kjti — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 19, 2026

सोशल मीडिया पर ‘काला जादू’ की थ्योरी

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ‘ब्लैक मैजिक’ से जोड़ना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने दावा किया कि फैन की हरकत और विकेट का टाइमिंग “सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता.” हालांकि, क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसे महज संयोग बता रहे हैं और इसे खेल की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं.

असल कहानी: यॉर्कर या यकीन?

जिस गेंद पर विकेट गिरा, वह एक शानदार यॉर्कर थी. बल्लेबाज का बैलेंस बिगड़ा और वह चूक गए. यानी तकनीकी रूप से यह पूरी तरह स्किल का मामला था, लेकिन दर्शकों का ध्यान फैन की हरकत पर ज्यादा चला गया. यही इस घटना का दिलचस्प पहलू है, जहां खेल से ज्यादा कहानी बन गई.

जानिए क्यों ऐसे वीडियो तुरंत वायरल होते हैं?

क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं का खेल है. जब कोई अजीब घटना दिखती है, तो लोग उसमें रहस्य खोजने लगते हैं. इस तरह के वीडियो लोगों की जिज्ञासा और मनोरंजन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं, इसलिए तेजी से फैलते हैं.

खेल से ज्यादा ‘कहानी’ बिकती है

इस घटना ने एक बड़ा ट्रेंड दिखाया है, अब सिर्फ मैच नहीं, उससे जुड़ी कहानियां ज्यादा वायरल होती हैं. फैन की हरकत, खिलाड़ियों की रिएक्शन और संयोग-ये सब मिलकर एक “वायरल पैकेज” बना देते हैं, जो खेल से अलग अपनी पहचान बना लेता है.

शिवम दुबे का विकेट तकनीकी रूप से एक बेहतरीन गेंद का नतीजा था, लेकिन एक फैन की अजीब हरकत ने इसे रहस्य में बदल दिया. यह घटना याद दिलाती है कि क्रिकेट में हर चीज स्कोरकार्ड से नहीं, कभी-कभी कहानियों से भी याद रहती है.

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