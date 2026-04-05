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Easter 2026: क्या यीशु मसीह का भारत से था कनेक्शन? पवित्र कफ़न की DNA रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज

ट्यूरिन का कफ़न, यानी ईसा मसीह का पवित्र कफ़न, भारत से जुड़ा हुआ पाया गया है. इटली के पडुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ट्यूरिन का कफ़न यानी ईसा मसीह का पवित्र कफ़न का डीएनए विश्लेषण किया है और इसमें ये दावा किया है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि इस कपड़े को बनाने में इस्तेमाल किया गया धागा भारत

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 05, 2026, 08:10 AM IST

Easter 2026: क्या यीशु मसीह का भारत से था कनेक्शन? पवित्र कफ़न की DNA रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज

Did Jesus Have a Connection to India? DNA Reveals the Secret Photo Credit: AI
 

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ईस्टर पर आज आपको वो चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. जी हां, ईसा मसीह जिन्हें यीशु भी कहा जाता है, उनका कफ़न माने जाने वाले ट्यूरिन (कफ़न) के बारे में एक बेहद दिलचस्प शोध सामने आया है. इटली के पडोवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए डीएनए विश्लेषण के अनुसार, इस 4.4 मीटर लंबे लिनेन के कपड़े को बनाने में इस्तेमाल किया गया धागा भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से आया हो सकता है. इस शोध के बाद, सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह संभावना जता रहे हैं कि ईसा मसीह स्वयं भारतीय हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है. 

मामला क्या है: कफ़न से उठे नए सवाल

ट्यूरिन का कफ़न को लंबे समय से यीशु मसीह से जुड़ा माना जाता है. हाल ही में पडुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस पर डीएनए आधारित अध्ययन किया. इसमें संकेत मिला कि कफ़न बनाने में इस्तेमाल हुए धागे का स्रोत भारत से जुड़ा हो सकता है.

भारत कनेक्शन: DNA में क्या मिला?

शोध में पाया गया कि इस कफ़न पर मौजूद कुछ मानव डीएनए भारतीय मूल से मेल खाते हैं.
इसका एक बड़ा कारण प्राचीन समय में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध भी हो सकता है. यह भी माना जा रहा है कि कपड़े का कच्चा माल सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र से आया हो सकता है.

क्या सच में यीशु भारतीय थे?

यहीं सबसे ज्यादा भ्रम फैल रहा है. वैज्ञानिक साफ कहते हैं इस रिसर्च से यह साबित नहीं होता कि यीशु मसीह भारतीय थे. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म यरूशलेम में हुआ माना जाता है.

कफ़न की दिलचस्प ‘यात्रा’

इस कफ़न पर सिर्फ इंसानी डीएनए ही नहीं, बल्कि जानवरों, पौधों और समुद्री जीवों के निशान भी मिले हैं. यह संकेत देता है कि यह वस्त्र सदियों तक कई देशों और संस्कृतियों से होकर गुजरा होगा. यानी यह सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास की यात्रा का दस्तावेज़ भी है.

असली कहानी ‘ग्लोबल कनेक्शन’ की

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह नहीं कि यीशु भारत से जुड़े थे, बल्कि यह है कि भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच हजारों साल पहले भी मजबूत कनेक्टिविटी थी. यह उस दौर की ग्लोबलाइजेशन की झलक है-जहां बिना टेक्नोलॉजी के भी दुनिया जुड़ी हुई थी.

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