लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Blood Sugar Diet: आलू-चावल, पास्ता-ब्रेड अब डायबिटीज में भी खाइए, इन 3 तरीकों से ब्लड शुगर 50% तक होगा कम

डायबिटीज के मरीज अक्सर आलू-चावल, पास्ता या ब्रेड जैसे हाई स्टार्च और कार्ब्स वाली चीजों को खाने को तरसते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं. क्योंकि आप इन हाई स्टार्च को एक सिंपल तरीके से रेसिस्टेंट स्टार्च में बदल सकते हैं. कैसे? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 08, 2025, 02:55 PM IST

Blood Sugar Diet: आलू-चावल, पास्ता-ब्रेड अब डायबिटीज में भी खाइए, इन 3 तरीकों से ब्लड शुगर 50% तक होगा कम

आलू-चावल, पास्ता-ब्रेड अब डायबिटीज में भी खाइए, इन 3 तरीकों से शुगर होगा कम

डायबिटीज में ब्लड शुगर हाई न हो इसके लिए हमेशा लो कार्ब्स डाइट की सलाह दी जाती है लेकिन अक्सर लोग या तो इन्हें खाने को तरसते हैं या ललाच में आकर खा लेते हैं और फिर शुगर बढ़ा लेते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

सफेद चावल ही नहीं, ब्रेड, पास्ता, चाउमिन, आलू तक आप डायबिटीज में भी खा सकते हैं. अगर आपको लग रहा कि ये भला कैसे संभव है तो आपको सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा की सलाह माननी चाहिए. वह कहती हैं कि इन चीजों को खाने के बाद भी आप शुगर स्पाइक को 50 प्रतिशत तक कम रख सकते हैं. इसके लिए उन्होंने बहुत ही आसान तरीका बताया है जो अक्सर लोग घर में करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इससे उनका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है. तो चलिए जानें वो तरीका क्या है जिससे आप आसानी से इन चीजों को बिना रिगरेट खा सकते हैं कि आपका शुगर या वेट बढ़ जाएगा.

अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और चावल या आलू खाना पसंद करते हैं, तो मशहूर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा की दी गई यह सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है. उन्होंने हाल ही में “कुक–कूल–रीहीट” (Cook → Cool → Reheat) नाम की एक आसान विधि बताई है, जो कार्ब्स को और भी हेल्दी बना सकती है.

क्या है यह विधि?
पूजा मखीजा के अनुसार, जब आप कार्ब्स जैसे चावल, पास्ता या आलू पकाते हैं और फिर उन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो उनमें मौजूद स्टार्च का एक हिस्सा रेसिस्टेंट स्टार्च (Resistant Starch) में बदल जाता है. यह स्टार्च शरीर में फाइबर की तरह काम करता है.

क्यों है फायदेमंद डायबिटीज़ वालों के लिए?

  1. रेसिस्टेंट स्टार्च शरीर में ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है.
  2. यह ऊर्जा और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है.
  3. यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है.
  4. सबसे अहम बात, यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन नियंत्रण में भी मदद मिलती है.

 कैसे अपनाए यह तरकीब
अगली बार जब आप चावल या आलू पकाएँ, तो उन्हें पहले ठंडा होने दें और खाने से पहले दोबारा गर्म करें. इस छोटे से बदलाव से आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम हो सकता है — यानी शुगर धीरे-धीरे बढ़ेगी, न कि अचानक.

यह आसान उपाय डायबिटीज़ कंट्रोल में मददगार साबित हो सकता है और आपको स्वाद के साथ सेहत भी देगा.  

विशेषज्ञों की राय 
डॉक्टरों का मानना है कि यह विधि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में उपयोगी हो सकती है, लेकिन किसी भी बदलाव से पहले अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

 

