टॉप नक्सली लीडर बारसा देवा ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया. बारसा देवा पर `50 लाख का इनाम था

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Makki Ki Roti: क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं मक्के की रोटी? यहां जानें डॉक्टरों की राय 

Diabetic Diet: ठंड के मौसम में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. पर डायबिटीज के मरीजों के मन में ये सवाल रहता है कि वे इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या नहीं. आइए जानें...

Abhay Sharma

Updated : Jan 01, 2026, 08:28 PM IST

Makki Ki Roti: क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं मक्के की रोटी? यहां जानें डॉक्टरों की राय 

Can Diabetic Patients Eat Makke Ki Roti?

Can Diabetic Patients Eat Makke Ki Roti? डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह अपने खानपान और जीवनशैली पर ध्यान दें. क्योंकि, खानपान और जीवनशैली में लापरवाही का सीधा असर शुगर लेवल पर होता है. यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के मन में खाने-पीने की कई चीजों को लेकर सवाल बना रहता है. आज हम बात करेंगे मक्के की रोटी के बारे में, ठंड के मौसम में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. पर डायबिटीज के मरीजों के मन में ये सवाल रहता है कि वे इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या नहीं. आइए जानें इसके बारे में... 

डायबिटीज में मक्के की रोटी

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मक्के के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से 60 के बीच होता है, जो इसे ब्लड शुगर स्पाइक्स के लिए कम से मध्यम श्रेणी में रखा जाता है. इंडियन जर्नल ऑफ़ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज़्म में प्रकाशित शोध के मुताबिक, सफ़ेद चावल और रिफाइंड गेहूं जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थों की जगह मक्का जैसे मध्यम-GI अनाज का इस्तेमाल करने से लंबे समय तक शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.  

यह भी पढ़ें: दोपहर में रोज की हल्की झपकी भी बना सकती है आपको डायबिटीज का मरीज, हाई बीपी का भी रहेगा खतरा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मक्के के आटे में डाइटरी फाइबर ज़्यादा होता है जिससे खून में इसका अवशोषण धीमा हो जाता है. यानी डायबिटीज के मरीज भी मक्के की रोटियों का स्वाद चख सकते हैं. 

क्या हैं इसके अन्य फायदे? 

आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद: मक्के में मौजूद ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी माने जाते हैं,  ये एंटीऑक्सीडेंट रेटिना को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और उम्र से जुड़ी बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं. 

विटामिन बी से भरपूर: मक्का विटामिन B1 और विटामिन B9 से भरपूर होता है,जो थियामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए ज़रूरी माना जाता है. इसके अलावा फोलेट DNA रिपेयर और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. 

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद: हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मक्के में मौजूद फाइबर LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे धमनियों को साफ रखकर दिल की सेहत बेहतर की जा सकती है. 

एनर्जी का पावरहाउस है मक्के की रोटी: इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने के नाते मक्का लगातार एनर्जी देता है और पेट भरा हुआ महसूस कराता है, इस वजह से अनहेल्दी खाने की इच्छा कम होती है. ऐसे में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए. 

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

