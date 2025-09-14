Diabetes: डायबिटीज मरीज नाश्ते में खाएं ये 4 चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

High Blood Sugar Level: आजकल लोगों के बीच डायबटीज एक आम सी समस्या होती जा रही है. आप हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण परेशान हैं तो नाश्ते में इन चीजों को खाएं.

Best Breakfast for Diabetic Patients: आज के समय में डायबटीज एक आम समस्या होती जा रही है, साथ ही इसकी बढ़ती रफ्तार को देख सभी परेशान हैं. अक्सर गलत खानपान की वजह से डायबिटीज की समस्या हो जाती है, डायबटीज के मरीजों को एक बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए वो है डाइट. वैसे डायबटीज दो प्रकार की होती है इसमें टाइप 2 डायबटीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. टाइप 2 वाली डायबटीज में पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलने ही नहीं देता. ऐसे में यह खतरनाक हो सकता है. डायबिटीज को बढ़ने से रोकने के लिए आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए. लोग सुबह नाश्ते में कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए और सुबह नाश्ते में इन इन 4 चीजों का सेवन करना चाहिए.

सुबह नाश्ते में खाएं ये 4 चीजें

वेजिटेबल ऑमलेट

डायबिटीज के मरीजों के लिए वेजिटेबल ऑमलेट नाश्ता में खाना बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये नाश्ता एक अच्छा विकल्प है. नाश्ते में वेजिटेबल ऑमलेट को खाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अंडे की जगह मशरुम का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही हरी सब्जियां भी इसमें मिला लें.

मेथी की रोटी

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए डाइट एक अहम हिस्सा है, जिसके चलते ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. एक्सपर्ट के मुताबिक मेथी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें डायटरी फाइबर पाया जाता है. जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसीलिए नाश्ते में मेथी की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेसन पैनकेक

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सुबह के नाश्ते में बेसन के पैनकेक को खाना फायदेमंद होता है. बेसन में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें प्रोटीन और कई तरह के विटामिन और मिनरल भी होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. बेसन के पैनकेक को खाने से डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

रागी उत्तपम

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सुबह के नाश्ते में रागी उत्तपम को खाना भी बहुत फायदेमंद होता है. क्योंकि इसको खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता हैं साथ ही इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. और इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

