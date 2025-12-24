Sweet Potato: डायबिटीज के मरीज शकरकंद खाएं या नहीं? कहीं इससे तो नहीं बढ़ जाएगा आपका शुगर लेवल? 

Sweet Potato In Diabetes: शुगर के मरीजों के मन में ये सवाल बना रहता है कि डायबिटीज में कौन-सी चीज़ खाना सुरक्षित है. ऐसा ही एक सवाल है शकरकंद को लेकर. आइए जानें शुगर में इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं...

Diabetes patient can eat sweet potato? डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खानपान और जीवशैली का ध्यान रखना, क्योंकि इस स्थिति में जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि शुगर लेवल काबू से बाहर होने लगता है. यही वजह है कि खानपान को लेकर शुगर के मरीजों के मन में ये सवाल बना रहता है कि डायबिटीज में कौन-सी चीज़ खाना सुरक्षित है. ऐसा ही एक सवाल है शकरकंद को लेकर. बता दें कि शकरकंद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लो ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है.

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर डायबिटीज के मरीज भी शकरकंद खा सकते हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है और डायबिटीज के मरीज इसका सेवन कैसे कर सकते हैं...

कितना होता है शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स?

शकरकंद आलू से ज़्यादा मीठा होता है पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पकाने के तरीके के साथ बदल जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक छिलके के साथ बेक किए हुए शकरकंद का GI लगभग 44-61 होता है, यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए आलू से बेहतर विकल्प. क्योंकि आलू का GI लगभग 85 होता है जो ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ाने का काम करता है.

होते हैं ये विटामिन और मिनरल्स

एक मीडियम आकार के शकरकंद में लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी आलू से कम. बात करें पोषण की तो फाइबर शकरकंद का एक बड़ा स्रोत हैं, यह प्रति सर्विंग लगभग 4 ग्राम मिलता है. इसके अलावा शकरकंद में विटामिन A और C के साथ-साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करते हैं. इन दोनों ही समस्याओं को अक्सर डायबिटीज से जोड़ा जाता है.

कैसे करें डायबिटीज में शकरकंद का सेवन?

इसे उबालकर या बेक करके खाना बेस्ट माना जाता है. तलना या ज़्यादा मसाले डालकर खाना सही नहीं है. ध्यान रखें कि इसे प्रोटीन व हरी सब्जियों के साथ संतुलित आहार के हिस्से के रूप में खाएं ताकि ब्लड शुगर नियंत्रित रहे और शकरकंद का पूरा फायदा मिले. बताते चलें कि एयर-फ्राइड या बेक्ड शकरकंद फ्राइज़ रेगुलर फ्राइज़ का एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, कटे हुए शकरकंद खाने में एक अच्छा टेक्सचर देते हैं.

