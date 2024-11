लाइफस्टाइल

Diabetes: दवाओं से काबू में नहीं आ रहा Blood Sugar Level, तो साथ में अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय

How to Manage Your Blood Sugar: डायबिटीज मरीज हाई ब्लड लेवल को मैनेज करने के लिए दवा के साथ ही इन आयुर्वेदिक इलाज को भी आजमा सकते हैं.