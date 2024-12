डायबिटीज मरीजों पर सर्दियों का मौसम आते ही शुगर लेवल हाई होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में कुछ चीजों को ध्यान रखकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं.

TRENDING NOW

How To Control Diabetes In Winter: किसी भी व्यक्ति की सेहत पर सिर्फ खानपान ही नहीं, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है. मौसम के हिसाब से ही व्यक्ति को खानपान का ध्यान रखना होता है. इसमें थोड़ी सी भी गलती बीपी से लेकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है. इसकी वजह तेजी से बढ़ता शुगर का खतरा है. बदलते समय के साथ डायबिटीज के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. इसके हाई होते ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में शुगर मरीजों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...

डायबिटीज मरीज सर्दियों में इन बातों का रखें ध्यान

डायबिटीज मरीजों को सर्दियों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसा करने पर सेहत भी खराब हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो सर्दियों के मौसम में खानपान का तरीका बदल जाता है. कई बार लोग मरीज फ्राइज और बाहर का खाना भी शुरू कर देते हैं. ऐसे में कई बार डायबिटीज मरीज अपनी क्रेविंग पर काबू नहीं रख पाते. इसके चलते शुगर का लेवल बढ़ने का खतरा हाई हो जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में डायबिटीज मरीजों खानपान का ध्यान रखना चाहिए. बहुत अधिक तले भुना या मीठा खाने से बचना चाहिए. इसके साथ ही व्यायाम करना नहीं छोड़ना चाहिए. समय पर दवा का सेवन करें.

व्यायाम और एक्सरसाइज न छोड़ें

अगर आप डायबिटीज मरीज हैं तो अपनी दिनचर्या सही रखें. सर्दी के मौसम में आलस और ठंड के बीच अक्सर लोग व्यायाम और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं. ऐसा बिल्कुल न करें. इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है. इससे शरीर में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को सलाह दी जाती है कि सर्दियों में व्यायाम और एक्सरसाइज जरूर करें.

समय पर लें दवाइयां

शुगर के मरीजों को दवाइयों का सेवन जरूर करना चाहिए. गलती से भी दवा को न छोड़ें. ऐसा करने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है. यह कई बीमारियों का खतरा बढ़ देती है. इसके अलावा मीठे से लेकर मैदा से बनी चीजों से दूरी बनाकर रखें.



Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.