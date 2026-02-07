FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार 

विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ तक बढ़ाए MCD आयुक्त के वित्तीय अधिकार

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, U19 World Cup जीतने के बाद टीम इंडिया को क्रिकेट जगत ने दी बधाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

How To Do Dharmachakra Mudra? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास योग मुद्रा के बारे में, जो दिमाग और दिल दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक मानी जाती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं धर्मचक्र मुद्रा के बारे में.. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 07, 2026, 08:47 PM IST

Dharmachakra Mudra: तेज रफ्तार जिंदगी में सुकून की कुंजी है धर्मचक्र मुद्रा, दिल और दिमाग की सेहत के लिए अपनाएं ये तरीका

Dharmachakra Mudra benefits. (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

How To Do Dharmachakra Mudra? आज की तेज रफ्तार जिदगी में तनाव, चिंता और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होना आम है. इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखना. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, योग और ध्यान इसमें हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास योग मुद्रा के बारे में, जो दिमाग और दिल दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक मानी जाती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं धर्मचक्र मुद्रा के बारे में, आइए जानते हैं इस मुद्रा के फायदे क्या हैं और कैसे इस मुद्रा को करने का सही तरीका क्या है? 

धर्मचक्र मुद्रा के फायदे

धर्मचक्र मुद्रा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. यह दिमाग को शांत करती है और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर बनाती है. नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है और मन ज्यादा स्थिर रहता है. यह मुद्रा दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है. मानसिक थकान, बेचैनी और चिंता को दूर करने में भी यह असरदार माना जाती है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति खुद को अधिक खुश, संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है. अंदरूनी शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन बना रहता है. रोजाना 10 से 15 मिनट धर्मचक्र मुद्रा करने से तनाव दूर रहता है और दिमाग लंबे समय तक एक्टिव बना रहता है. 

धर्मचक्र मुद्रा करने का आसान तरीका क्या है? 

पहला स्टेप
धर्मचक्र मुद्रा करने के लिए सबसे पहले किसी शांत और साफ जगह पर बैठ जाएं, आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं. रीढ़ सीधी रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें. चेहरे और आंखों को आराम दें. अब दो-तीन बार गहरी सांस लें, जिससे मन शांत हो जाए.

दूसरा स्टेप
इसके बाद हाथों को धीरे-धीरे मुद्रा में लाएं, बाएं हाथ की हथेली को दिल की तरफ रखें. दाहिने हाथ को थोड़ा मोड़कर उसकी हथेली शरीर के बाहर की ओर रखें. अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह मिलाएं कि बीच की उंगलियों से एक गोल घेरा बन जाए. यह आकार धर्मचक्र का प्रतीक होता है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

तीसरा स्टेप
इस अवस्था में आंखें बंद रखें और अपनी सांस पर ध्यान लगाएं. गहरी सांस अंदर लें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. कम से कम 10 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठें. शुरुआत में ध्यान लगाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आसान हो जाता है.

तनाव, चिंता और ब्लड प्रेशर से राहत

धर्मचक्र मुद्रा न केवल शरीर और दिमाग को मजबूत बनाती है, बल्कि जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मक सोच भी लाती है. इसे रोज़ाना अपनाकर तनाव, चिंता और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
मां के कंगन बेचे... फिर 84 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
U19 World Cup Winners List: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, देखें किन टीमों ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Health Mistakes: वो 5 हेल्दी आदतें, जो फायदे से ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
MORE
Advertisement