Back Fat Reduce Yoga: इस आसान योगासन से महीने भर में पिघल जाएगी पीठ की चर्बी, मिलेंगे कई और भी फायदे

Dhanurasana To Reduce Back Fat: पीठ पर जमी चर्बी बहुत ही भद्दी नजर आती है, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो रोजाना आसान योगासन जरूर करें..

डीएनए हिंदीः आजकल ज्यादातर लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैे, जिसे कम करने के लिए कई लोग एक्सरसाइज, योग आदि का सहारा लेते हैं. शरीर के के कई हिस्सो जैसे पेट, जांघों की जमा चर्बी कम करना उतना मुश्किल नहीं होता है, जितना पीठ की चर्बी कम करना होता है. हाथ पैर, डबल चिन या बेली फैट को (Dhanurasana To Reduce Back Fat) आसानी से घटाया जा सकता है, लेकिन पीठ की चर्बी में घटाने में आपको अधिक समय लग सकता है. जिसकी वजह से पीठ की चर्बी को कम करना अधिक कठिन हो जाता है. ऐसे में अगर आपकी (Back Fat Reduce Yoga) पीठ पर भी फैट है और आप उसे घटाना चाहते हैं, तो इस आसान योग की मदद से आप पीठ की चर्बी पिघला सकते हैं. इससे आप अपने शरीर को शेप में ला सकते हैं. आइए (How To Reduce Back Fat Naturally) जानते हैं, इसके बारे में..

धनुरासन से पिघल जाएगी शरीर की चर्बी

शरीर की चर्बी चाहे पेट के आसपास हो या फिर पीठ पर दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति की पर्सनालिटी खराब कर देती है. वहीं हाथ, पैर और पेट की चर्बी की तुलना में पीठ की चर्बी को कम करना ज्यादा मुश्किल होता है. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अपने रूटिन में धनुरासन को शामिल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है धनुरासन करने का सही तरीका और इसके फायदे..

ये है धनुरासन करने का सही तरीका

धनुरासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटकर अपने दोनों पैरों को मिलाकर घुटनों से मोड़ें और फिर हाथों को पीछे ले जाकर टखनों को पकड़ने की कोशिश करें. इसके बाद दोनों पैरों और बाहों को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाएं और अपने दोनों पैरों को खींचे और कुछ देर के लिए इसी अवस्था में बने रहें. इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएं. इस योगासन को कम से कम 5 बार दोहराएंं.

क्या हैं धनुरासन के फायदे

धनुरासन को अंग्रेजी में 'बो पोज ' नाम से भी जाना जाता है और इस योगासन के नियमित अभ्यास से न सिर्फ पीठ की चर्बी कम होती है साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. इसके अलावा धनुरासन से पेट से जुड़ी समस्याओं में भी छुटकारा मिलता है. आगे जानिए इसके अन्य फायदे...

मोटापा कम करता है

डिप्रेशन के लक्षण को होता है कम

शरीर को संतुलित रखने में करता है मदद

पेट की मांसपेशियो को बनाता है मजबूत

हड्डियों को बनाता है लचीला

पीठ या कमर दर्द करता है दूर

महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता होती है दूर

रीढ़ की हड्डियों को करता है मजबूत

पच, अजीर्ण और पेट के विकार भी होते हैं दूर

इस आसन को करने से बढ़ती है भूख

