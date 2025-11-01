‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल

आज के डिजिटल दौर में ‘देवी एंड शे़रा पॉप-अप बुक्स’ बच्चों को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और कल्पनाशक्ति से जोड़ने की नई कोशिश हैं. ये किताबें 3D पॉप-अप डिज़ाइन के साथ भारत की महाकाव्य कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं.

आज के डिजिटल युग में जब बच्चे घंटों मोबाइल और टैबलेट पर व्यस्त रहते हैं, ऐसे में माता-पिता के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे अपने बच्चों को फिर से कहानियों, कल्पनाशक्ति और संस्कृति से कैसे जोड़ें. इसी दिशा में एक अनोखी पहल लेकर आई हैं ‘देवी एंड शे़रा पॉप-अप बुक्स’- एक ऐसी कहानी श्रृंखला, जो भारत की महाकाव्य कथाओं को इंटरएक्टिव डिजाइन के ज़रिए जीवंत बनाती है. हर पेज जैसे एक नया रोमांचक संसार खोल देता है.

भारत के अपने स्टोरीटेलिंग सुपरहीरोज़

इन किताबों के केंद्र में हैं देवी, एक निडर और जिज्ञासु बालिका, और उसका वफादार साथी शेरा, एक बहादुर शेर. दोनों मिलकर बच्चों को भारत की अनंत कहानियों से परिचित कराते हैं. कृष्ण की माखन चोरी, शिव की ज्ञानगाथा और हनुमान के साहसिक कारनामे. हर पॉप-अप पेज 3D रूप में कहानी को जीवंत कर देता है, जिससे बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि कहानी को महसूस भी करते हैं.

डिजिटल डिटॉक्स और भारतीय संस्कारों का मेल

‘देवी एंड शे़रा पॉप-अप बुक्स’ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि डिजिटल डिटॉक्स का एक माध्यम हैं.

जहां आज के बच्चे स्क्रीन पर बंधे रहते हैं, वहीं ये किताबें उन्हें हाथों से सीखने, परिवार के साथ जुड़ने और भारतीय मूल्यों से परिचित होने का अवसर देती हैं. हर किताब हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में है, ताकि बच्चे न केवल नैतिक मूल्य सीखें, बल्कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति से भी जुड़ाव महसूस करें.

कल्पनाशक्ति और नवाचार से सजी हर किताब

हर पॉप-अप बुक को एक कलेक्टिबल आर्ट पीस के रूप में डिजाइन किया गया है. रंगीन चित्रों, सुंदर कागज़ कला और बारीक इंजीनियरिंग के ज़रिए बाल कृष्ण, गणेश, हनुमान, शिव जैसे किरदारों को जीवंत किया गया है. माता-पिता इसे “हाथों में त्योहार जैसा अनुभव” बताते हैं जहां शिक्षा और मनोरंजन का सुंदर संगम देखने को मिलता है.

नई पीढ़ी के लिए भारतीय विरासत का उत्सव

यह श्रृंखला ‘नाऊ (Naau)’ ब्रांड के तहत लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बच्चों के लिए रोचक, रचनात्मक और सुलभ बनाना और इसका

लक्ष्य सीधा है कि अगली पीढ़ी केवल हमारी संस्कृति के बारे में सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करे और उसका आनंद ले.

परिवारों, शिक्षकों और कलेक्टर्स के लिए ख़ास

इन किताबों को न केवल परिवारों में पसंद किया जा रहा है, बल्कि स्कूलों और शिक्षकों द्वारा भी इंटरएक्टिव लर्निंग के साधन के रूप में अपनाया जा रहा है.इनका कलेक्टिबल डिज़ाइन इन्हें उपहार और संग्रह दोनों के रूप में विशेष बनाता है. हर किताब एक टाइमलेस ट्रेज़र है — जो हर बच्चे की लाइब्रेरी में होनी चाहिए.

क्यों है यह पहल महत्वपूर्ण

तेज़ रफ्तार मनोरंजन के इस दौर में, ‘देवी एंड शे़रा पॉप-अप बुक्स’ हमें याद दिलाती हैं कि असली खुशी उन कहानियों में छिपी है जो आत्मा को छूती हैं, संस्कार सिखाती हैं और कल्पनाशक्ति को जगाती हैं.

ये सिर्फ किताबें नहीं हैं ये भारत के हृदय की यात्रा का निमंत्रण हैं, जो हर पन्ने पर जीवंत होती जाती है.

