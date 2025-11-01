FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली का नाम इंद्रपस्थ करने की मांग तेज, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी

'देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स', बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल

‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

Khatu Shyam Special Trains: खूटूश्यामजी के जन्मोत्सव के मौके पर भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है. बाबा के दर्शन के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके शेड्युल और रूट्स की जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 01, 2025, 08:35 AM IST

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
Khatu Shyam Special Trains: राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान खाटूश्याम जी के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले इस मेले में लाखों की तादात में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. इस भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भक्तों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. दरअसल, इंडियन रेलवे खाटूश्याम के दर्शन के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, ताकि भक्त बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकें. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन ट्रेनों का संचालन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कियात जाएगा. इन सभी ट्रेनों का ठहराव खाटू श्यामजी के मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित रींगस रेलवे स्टेशन पर होगा. स्टेश के बाहर से हर समय मंदिर तक पहुंचने के लिए वाहन आसानी से मिल जाएंगे. 

खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र से फुलेरा तक की ट्रेनें

आम दिनों की अपेक्षा खाटू श्यामजी के जन्मोत्सव के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. उनकी सुविधा के लिए ही विशेष रेल सेवाएं शुरू की गई है. ट्रेन का शेड्युल नीचे बताए गए हैं. 

कुरुक्षेत्र-फुलेरा-कुरुक्षेत्र ट्रेन 

18 जनरल कोच वाली ट्रेन  09711 कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना होकर सुबह 08:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी. ये ट्रेन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेंगी. 

फुलेरा से वापसी के लिए 09712 ट्रेन है, जो कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सुबह 09:50  बजे चलेगी और रात 8 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचा देगी. 

इस ट्रेन का स्टॉपेज- कैथल, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल, रींगस, रेनवाल सहित प्रमुख स्टेशन है. 

फुलेरा-शकूरबस्ती-फुलेरा स्पेशल

14 जनरल कोच वाली ट्रेन 09713 है, जो फुलेरा से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी. 
बाबा खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए शकूरबस्ती से 09714 ट्रेन शाम 7 बजे रवाना होगी.

श्रद्धालुओं के लिए नवंबर में चलेंगी ये ट्रेनें

रेलवे ने यह भी बताया कि रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन नवंबर माह में 11 से 12 ट्रिप करेगी. इस दौरान, वह नीमकाथाना, कांवट और श्रीमाधोपुर जैसे प्रमुख स्टेशन पर स्टॉपेज लेंगी. 
इसके अलावा, जयपुर-भिवानी-जयपुर स्पेशल ट्रेन पूरे महीने चलेगी. ये ट्रेन जयपुर से सुबह 7:00 बजे और भिवानी से शाम 4:05 बजे निकलेगी.

