Delhi-NCR में फैल रहा H3N2 फ्लू! 10 में से 7 घर में इस वायरस का प्रकोप, ये लक्षण दिखते ही कराएं जांच

लाइफस्टाइल
दिल्ली-NCR समेत कई अन्य राज्यों में H3N2 इंफ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लक्षण वैसे तो सामान्य होते हैं. लेकिन, इसे हल्के में लेने की भूल न करें. आइए जानें इसके लक्षण क्या हैं...
Viral Fever H3N2 Flu Symptoms: दिल्ली-NCR समेत कई अन्य राज्यों में H3N2 इंफ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं. वायरल बीमारियाें ने दिल्ली NCR के लगभग 10 घरों में से 7 में कब्जा कर रखा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह वायरस काफी संक्रामक है और तेजी से फैलता है. इसलिए इससे सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
इसके लक्षण वैसे तो सामान्य होते हैं. लेकिन, इस फ्लू को हल्के में लेने की भूल न करें. आज हम आपको इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपको दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें...
बता दें कि H3N2 फ्लू इन्फ्लूएंजा ए का एक प्रकार है, इसमें दो खास प्रोटीन हेमाग्लगुटिनिन (H3) और न्यूरामिनिडेस (N2) होते हैं और ये वायरस समय-समय पर बदलता रहता है, इसलिए इसका प्रकोप बढ़ जाता हैं. लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 50-70 प्रतिशत घरों में कम से कम 1 मेंबर के इस फ्लू जैसे लक्षणों से बीमार पाया गया है. मार्च 2025 के बाद इसके मामलों में वृद्धि हुई है, जब सिर्फ 54 प्रतिशत घरों में ही फ्लू जैसे मामले सामने आए थे.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस और बैक्टीरिया दोनों में शुरुआती लक्षण मिलते-जुलते होते हैं. हालांकि इन लक्षणों को आम समझकर घरेलू इलाज करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इस वायरस का अधिक खतरा छोटे बच्चे, बुजुर्ग (65 साल से ऊपर), प्रेग्नेंट महिलाएं, पहले से बीमार लोग में होता है. इसलिए इन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए.
उत्तर भारत में सितंबर का महीना वायरल बीमारियों के लिए 'पीक सीजन' माना जाता है और भारत में मानसून (जुलाई-अगस्त) के बाद सितंबर में संक्रमणों का उछाल आना सामान्य है. हालिया स्टडी के अनुसार RSV (रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस) संक्रमण मानसून के दौरान सितंबर-अक्टूबर में पीक पर पहुंच जाते हैं. भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित इस स्टडी में पाया गया कि बारिश के बाद नमी का स्तर वायरस की स्थिरता बढ़ाता है.
इसके अलावा PMC और BMC की स्टडीज भी बताती हैं कि मानसून के बाद की नमी और बदलता मौसम वायरस की एक्टिविटी बढ़ाते हैं. लंग इंडिया जर्नल (2025) की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सितंबर-नवंबर के बीच वैक्सीन-प्रिवेंटेबल रेस्पिरेटरी वायरस सबसे ज्यादा फैलते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
