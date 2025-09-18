Add DNA as a Preferred Source
Delhi-NCR में फैल रहा H3N2 फ्लू! 10 में से 7 घर में इस वायरस का प्रकोप, ये लक्षण दिखते ही कराएं जांच

दिल्ली-NCR समेत कई अन्य राज्यों में H3N2 इंफ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लक्षण वैसे तो सामान्य होते हैं. लेकिन, इसे हल्के में लेने की भूल न करें. आइए जानें इसके लक्षण क्या हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 18, 2025, 02:34 PM IST

Delhi-NCR में फैल रहा H3N2 फ्लू! 10 में से 7 घर में इस वायरस का प्रकोप, ये लक्षण दिखते ही कराएं जांच

Viral Fever H3N2 Flu Symptoms: दिल्ली-NCR समेत कई अन्य राज्यों में H3N2 इंफ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं.  वायरल बीमार‍ियाें ने दिल्ली NCR के लगभग 10 घरों में से 7 में कब्जा कर रखा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह वायरस काफी संक्रामक है और तेजी से फैलता है. इसलिए इससे सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

इसके लक्षण वैसे तो सामान्य होते हैं. लेकिन, इस फ्लू को हल्के में लेने की भूल न करें. आज हम आपको इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपको दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें...

क्या है H3N2?

बता दें कि H3N2 फ्लू इन्फ्लूएंजा ए का एक प्रकार है, इसमें दो खास प्रोटीन हेमाग्लगुटिनिन (H3) और न्यूरामिनिडेस (N2) होते हैं और ये वायरस समय-समय पर बदलता रहता है, इसलिए इसका प्रकोप बढ़ जाता हैं. लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 50-70 प्रतिशत घरों में कम से कम 1 मेंबर के इस फ्लू जैसे लक्षणों से बीमार पाया गया है. मार्च 2025 के बाद इसके मामलों में वृद्धि हुई है, जब सिर्फ 54 प्रतिशत घरों में ही फ्लू जैसे मामले सामने आए थे.

यह भी पढ़ें: Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई 

फ्लू के आम लक्षण 

  • लगातार खांसी और जुकाम बने रहना
  • गले में खराश और दर्द होना
  • सिरदर्द और बदन दर्द होना
  • बुखार और ठंड लगने की समस्या
  • थकान और कमजोरी की समस्या

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस और बैक्टीरिया दोनों में शुरुआती लक्षण मिलते-जुलते होते हैं. हालांकि इन लक्षणों को आम समझकर घरेलू इलाज करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इस वायरस का अधिक खतरा छोटे बच्चे, बुजुर्ग (65 साल से ऊपर), प्रेग्नेंट महिलाएं, पहले से बीमार लोग में होता है. इसलिए इन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए.  

सितंबर क्यों बनता है वायरल संक्रमण का मंथ?

उत्तर भारत में सितंबर का महीना वायरल बीमारियों के लिए 'पीक सीजन' माना जाता है और भारत में मानसून (जुलाई-अगस्त) के बाद सितंबर में संक्रमणों का उछाल आना सामान्य है. हालिया स्टडी के अनुसार RSV (रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस) संक्रमण मानसून के दौरान सितंबर-अक्टूबर में पीक पर पहुंच जाते हैं. भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित इस स्टडी में पाया गया कि बार‍िश के बाद नमी का स्तर वायरस की स्थिरता बढ़ाता है.

इसके अलावा PMC और BMC की स्टडीज भी बताती हैं कि मानसून के बाद की नमी और बदलता मौसम वायरस की एक्टिविटी बढ़ाते हैं. लंग इंडिया जर्नल (2025) की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सितंबर-नवंबर के बीच वैक्सीन-प्रिवेंटेबल रेस्पिरेटरी वायरस सबसे ज्यादा फैलते हैं.

बचाव कैसे करें?

  • सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनें और हाथ धोते रहें.
  • फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह जरूरी है
  • विटामिन C-D सप्लीमेंट्स लें और संतुलित खानपान रखें.
  • बीमार होने पर घर पर आराम करें, बच्चों को स्कूल न भेजें.
  • लगातार 3 दिन तक तेज बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

