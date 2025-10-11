Add DNA as a Preferred Source
'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें

What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन

लाइफस्टाइल

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Arthritis And Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती धुंध और वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों को, बल्कि जोड़ों (Arthritis) और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित कर रही है. प्रदूषित इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को भी गठिया रोग हो रहा है, जिनके परिवार में पहले कभी यह बीमारी नहीं थी. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 11, 2025, 12:28 PM IST

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Bones Weakness Due To Air Pollution

Bones Weakness Due To Air Pollution- दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है, यहां साल के ज्यादातर दिन हवा सांस लेने लायक स्वच्छ नहीं होती है. WHO के मुताबिक, यहां की हवा में PM2.5 कण की मात्रा तय लिमिट से कई ज्यादा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती धुंध और वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों को, बल्कि जोड़ों (Arthritis) और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित कर रही है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषित इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों में गठिया हो रहा है, जिनके परिवार में पहले कभी यह बीमारी नहीं थी. 

गठिया के मामलों में वृद्धि का कारण 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में नौ से 12 अक्तूबर तक आयोजित ‘इंडियन रुमेटोलाजी एसोसिएशन’ (इराकान 2025) के 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रमुख विशेषज्ञों ने चिंताजनक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि जहरीली हवा और प्रदूषक पीएम2.5 दिल्ली-एनसीआर में गठिया के मामलों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Gut Health: पेट के डॉक्टर ने बताया, आंतों को खराब कर देंगी सुबह की ये 3 आदतें, शरीर को बना देंगी बीमारियों का घर 

AIIMS की रिपोर्ट 

हाल ही में AIIMS, दिल्ली द्वारा किए गए एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग अत्यधिक प्रदूषित वाले क्षेत्रों में, विशेषकर मुख्य सड़कों के 50 मीटर के दायरे में रहते हैं, उनमें गठिया अधिक गंभीर रूप में देखने को मिला है. इसके अलावा 200 मीटर के बाहर रहने वाले लोगों में इसकी तीव्रता अपेक्षाकृत कम पाई गई है. 

एक्सपर्ट ने क्या कहा? 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, AIIMS के रुमेटोलाजी विभाग की प्रमुख डाक्टर उमा कुमार के अनुसार 18 से 60 वर्ष के मरीजों पर किए गए शोध में यह पता चला है कि दिवाली के बाद और मार्च से पहले के महीनों में जब दिल्ली NCR में प्रदूषण चरम पर होता है, उस दौरान गठिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ती है. 

वैज्ञानिक सबूत 

2025 में यूरोपीय मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुए एक स्टडी की मानें तो हवा में मौजूद प्रदूषण और गठिया रोग के बीच सीधा संबंध है. इस स्टडी में चीन में किए गए शोध में पता चला कि PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क से गठिया होने का खतरा 12-18 फीसदी तक बढ़ जाता है. इतना ही नहीं जहां पहले लगता था कि गठिया मुख्यतः जेनेटिक कारणों से होता है, पर अब प्रदूषण इस सोच को बदल रहा है. ऐसे युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिनके परिवार में पहले कभी यह समस्या नहीं थी. 

नया स्वास्थ्य संकट

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायु प्रदूषण के कारण एक नया स्वास्थ्य संकट उभर रहा है और ये गठिया या जोड़ों के दर्द की समस्या को बढ़ावा दे रहा है. जिसे हेल्थ एक्सपर्ट्स दुनिया भर में सबसे दुर्बल करने वाली ‘आटोइम्यून’ बीमारियों में से एक मानते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

