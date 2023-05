Delhi Best Places To Visit In Summer: कड़कती धूप में दिल्ली की इन जगहों पर कर सकते हैं चिल, डेट के लिए है परफेक्ट प्लेस

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका अब मई की चिलचिलाती धूप वाली गर्मी (Best Places To Visit In Summer) भी आ चुकी है. इस गर्मी के सीजन में तापमान भी लगातार चढ़ता जा रहा है. ऐसे में लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में वीकेंड पर भी लोग घूमने (Best Places To Visit In Summer) की वजाह घर में ही रहते हैं हालांकि आपका अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ घूमने का मन कर रहा है तो आप दिल्ली की इन जगहों (Best Places To Visit In Summer) पर जा सकते हैं. इन जगहों पर आप चिलचिलाती धूप में भी चिल कर सकते हैं. तो चलिए दिल्ली में गर्मियों में घूमने लायक इन परफेक्ट प्लेस (Best Places To Visit In Summer) के बारे में बताते हैं.

वाटर पार्क

गर्मियों के मौसम में घूमने के लिए वाटर एम्यूजमेंट पार्क सबसे अच्छी जगह है. वाटर पार्क में गर्मियों के मौसम में पानी की राइड्स को करने से आपका दिन एकदम अच्छा बन जाएगा. वाटर पार्क में आप अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ खूब एन्जॉय कर सकते हैं. दिल्ली में कई सारे वाटर पार्क है जहां पर आप एन्जॉय कर सकते हैं.

आइस बार

दिल्ली की कड़कती धूप के बीच आप आइस बार में परफेक्ट डेट प्लान कर सकते हैं. यहां पर बर्फ की मूर्तियां, आइस बार काउंटर, बर्फ के सोफे-कुर्सियां और यहां पर गिलास तक बर्फ के बने हुए हैं. आप यहां पर खूब एन्जॉय कर सकते हैं. यह हौज खास कनॉट प्लेस में स्थित है यह देर रात तक खुले रहते हैं.

मजनू का टीला

दिल्ली के मजनू का टीला पर कई तरह के पकवान मिलते हैं. यहां पर आप घूमने के साथ-साथ खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं. यहां के सभी कैफे टेस्टी और इंटरेस्टिंग पकवानों से भरे हुए हैं. यह दिल्ली के उत्तरी हिस्से में है. यहां का कोरियन फूड सबसे ज्यादा फेमस है.

लोधी गार्डन

शाम के समय घूमने के लिए लोधी गार्डन एकदम बेस्ट प्लेस हैं. लोधी गार्डन साउथ दिल्ली और खान मार्केट में सफदरगंज मकबरे के बीच लोधी रोड पर स्थित है. यहां पर आप गर्मियों में शाम के समय एन्जॉय कर सकते हैं.

