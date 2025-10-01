Air Pollution: हवा में बढ़ने लगा जहर, एक्सपर्ट ने बताए 'दमघोटू' प्रदूषण से बचने के 3 तरीके

How To Take Care In Pollution: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य शहरों में हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है. ऐसे में आइए जान लेते हैं इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं...

How To Take Care In Pollution: दिल्ली NCR समेत देश के कई अन्य शहरों में हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है. आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है. यहां वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है. खासतौर से सर्दियों में और त्योहारों के मौसम में यह समस्या अधिक विकट हो जाती है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की हवा में फैला प्रदूषण लोगों की जिंदगी का 8.2 साल कम कर रहा है.

बढ़ते प्रदूषण से वृद्ध, पुरानी बीमारी वाले, कमजोर लंग्स वाले और बच्चे अधिक प्रभावित होंगे. ऐसे में आइए जान लेते हैं इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं...

पानी पिएं और मास्क लगा कर रखें

इस स्थिति में मेडिकल एक्सपर्ट्स सबसे जरूरी सलाह ये देते हैं कि जब तक प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं आ जाए, तब तक खुले में कम से कम निकलें और पानी पीते रहें. इसके अलावा मास्क पहनें, हेपा फिल्टर लगा एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें.

N95 मास्क

हवा की गुणवत्ता अगर खराब स्तर पर पहुंच जाए तो इस स्थिति में N95 मास्क पहनना बेहद जरूरी है. क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि N95 और N99 मास्क पीएम 2.5 और पीएम 10 के खिलाफ काफी असरदार हैं. सर्जिकल या कपड़े के मास्क की तुलना में ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है.

लगातार एक ही मास्क का न करें इस्तेमाल

इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि लगातार एक ही मास्क इस्तेमाल न करते रहें, क्योंकि मास्क की फिल्टर करने की ताकत भी लगातार कम होती जाती है. ये ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हवा में उड़ रहे कार्बनिक पदाथों के कणों को फिल्टर नहीं करने में मुश्किल पैदा कर सकता है. ऐसे में आपको मास्क बदलते रहना चाहिए.

किन लोगों को है प्रदूषण से सबसे ज्यादा जोखिम?

नवजात और बच्चों को

वरिष्ठ नागरिकों को

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को

डायबिटीज के मरीजों को

धूम्रपान करने वाले लोगों को

गर्भवती महिलाओं को

पुरानी बीमारी वाले लोग को

कमजोर लंग्स वाले लोगों को

प्रदूषित वाली हवा से क्या होता है नुकसान

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसकी वजह से स्किन में जलन और एलर्जी, आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के दौरे, थकावटऔर सिरदर्द, नींद न आना, हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों का बढ़ना और लो इम्यूनिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

करें बचाव के ये उपाय

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पानी पीने और मास्क लगाने के अलावा इससे बचने के लिए आप अपने आपको फिजिकल एक्टिव भी रखें. लंग्स को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज और योगासन करना है जरूरी है. साथ ही हेल्दी डाइट लें ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे. ऐसी स्थिति में आंखों को हवा से बचाने के लिए चश्मा पहन सकते हैं. अगर तकलीफ अधिक है तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी न करें.

