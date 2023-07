Skin Care Tips: इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर पर ही कर लें De-Tan Cleanup, नहीं जाना पड़ेगा पार्लर

डीएनए हिंदी: धूल प्रदूषण और धूप में ट्रैवल करने की वजह से अक्सर चेहरे पर टैनिंग की समस्या हो जाती है. ऐसे में स्किन डल और फीकी सी नजर आने लगती है. इसके लिए महिलाएं कई तरह के नुस्खे आजमाती हैं और डी टैन क्लीनअप करवाने (De-Tan Cleanup) के लिए हर महीने पार्लर के चक्कर लगाती हैं. इन सब चक्करों में जेब भी अच्छी खासी ढ़ीली हो जाती है. लेकिन, अब आप पार्लर जाए बिना ही घर पर आसानी से क्लीनअप कर सकती है. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे और न ही इसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो आइए जानते (How To Untan My Skin Naturally) हैं कैसे...

क्लींजिंग

डी टैन क्लीनअप का पहला स्टेज है क्लींजिंग और क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए आपको चाहिए दही. एक चम्मच दही को आपको पूरे फेस पर लगाना है और फिर उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन में चेहरे का मसाज करना है. इसके बाद चेहरे को साफ कर लेना है. क्लींजिंग में दही के इस्तेमाल से चेहरे को ढ़ेर सारे फायदे मिलते हैं. इतना ही नहीं इसमें विटामिन सी और लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन की सफाई करता है और चेहरे को टोन करता है.

ये 8 टिप्स ब्लड शुगर को अचानक डाउन या हाई नहीं होने देंगे, डायबिटीज वाले ध्यान दें

स्क्रबिंग

डी-टैन क्लीनअप का दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग और स्क्रबिंग से चेहरे पर जमा गंदगी, डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं. इससे टैनिंग की समस्या भी दूर होती है. इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच मसूर की दाल और एक चम्मच शहद. मसूर की दाल को दरदरा पीस लें फिर इसमें शहद मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाकर 5 मिनट तक चेहरे की मसाज करें.

इस जूस कॉम्बिनेशन से दूर होगी यूरिक एसिड की दिक्कत, ज्वाइंट्स में जमा क्रिस्टल भी टूटेगा

फेस मास्क

आखरी और सबसे जरूरी स्टेप है चेहरे पर फेस पैक लगाना. क्योंकि इससे त्वचा को पोषण मिलता है और यह त्वचा गहराई से हील करती है. इसके लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच आटा और एक चम्मच दही को एक साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें और फिर इससे चेहरे पर थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर जब पैक सूख जाए तो आप इसे साफ कर लें. इसके बाद आप चेहरे पर मॉइश्चराइज लगाएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.