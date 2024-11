Feeling Sleepy In Office Hours: लोगों को अक्सर पूरी नींद लेने के बाद भी ऑफिस में काम के समय नींद आने लगती हैं. अगर आप भी दिन में नींद आने से परेशान हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें.

How to Fet Rid of Afternoon Sleep: सर्दियों में लोगों को ज्यादा सुस्ती और आलस आता है. सुस्ती और आलस के कारण ही दोपहर को नींद परेशान करती हैं. रात को नींद पूरी करने के बाद भी कई बार दिन में बहुत नींद आती है. दोपहर की नींद के कारण काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप दोपहर में आने वाली इस नींद को रोकने के लिए यहां बताए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. ऐसा करने से आप नींद पर काबू पा सकेंगे.

दोपहर की नींद पर ऐसे पाएं काबू

चाय और कॉफी

नींद को तुरंत दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय चाय और कॉफी को माना जाता है. नींद आने पर कॉफी या चाय पी सकते हैं. हालांकि, इसे सीमित मात्रा में ही पिएं वरना यह रात की नींद को प्रभावित कर सकती है.

काम के बीच ब्रेक लें

घंटों तक बैठकर काम करते रहने की वजह से भी आपको नींद की समस्या हो सकती है. ऐसे में काम के बीच ब्रेक लेकर आप खुद को फ्रेश रख सकते हैं. छोटे-छोटे ब्रेक से दिमाग ताजा रहता है और नींद भी नहीं आती है.

टहलने से दूर होगी नींद

दिन में काम के समय नींद आ रही है तो आप थोड़ी देर खुली हवा में टहलें. टहलने से नींद को दूर करने में मदद मिलेगी. इससे खुली हवा और धूप में टहलने से एनर्जी मिलेगी और नींद नहीं आएगी.

छोटी झपकी

अगर आपके लिए नींद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है तो आप थोड़ी देर की झपकी ले सकते हैं. करीब 15-20 मिनट की पावर नैप लेने से आप तरोताजा महसूस करेंगे. इन तरीकों से आप नींद की समस्या से डील कर सकते हैं.

