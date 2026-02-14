Dark Showering: क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर?    

Dark Showering Trend: आइए जानते हैं डार्क शावरिंग क्या है, नहाने का यह तरीका क्या वाकई सुकून देता है या फिर इससे नींद न आने की समस्या सच में ठीक होती है...

What Is Dark showring: शरीर को साफ-सुथरा और फ्रेश रखने के लिए नहाना बहुत जरूरी माना जाता है. आमतौर लोग बाथरूम में लाइट ऑन करके नहाते हैं, ताकि रोशनी सही से आए और खुद को अच्छी तरह से देख सकें. लेकिन, इन दिनों 'डार्क शॉवरिंग' का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं. बता दें कि बाथरूम में अंधेरे में भी नहाया जाता है, इसे ही डार्क शावरिंग (Dark showring) कहा जाता है. आइए जानते हैं डार्क शावरिंग क्या है, नहाने का यह तरीका क्या वाकई सुकून देता है या फिर इससे नींद न आने की समस्या सच में ठीक होती है...

क्या होता है डार्क शावरिंग ? (what is Dark showring)

अक्सर कई लोगों को अचानक लाइट चली जाने की वजह से कुछ मिनट के लिए अंधेरे में ही नहाना पड़ जाता है. डार्क शावरिंग यही है, हालांकि इसमें कोई मजबूरी नहीं है. इसमें लोग आप बाथरूम की लाइट को ऑफ करके नहाते हैं. इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा हो सकता है. आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में...

क्या है इसमें नहाने का सही तरीका?

द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये ट्रेंड सेहत से ही जुड़ा हुआ है. ये रात में सोने से पहले की एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शुद्ध करने का काम करती है.

क्या हैं इसके फायदे?

माना जा रहा है कि यह ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करने, अपनी तंत्रिका तंत्र को शांत करने और ध्यान का अभ्यास करने का एक बेहतर तरीका है. इससे आप सोने से पहले साफ-सुथरे भी हो जाते हैं. ये तरीका आपको दिन भर की चिंताओं से भी मुक्ति दिलाता है. हालांकि, आपको पूरी तरह से ही अंधेरे में नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं.

डार्क शावरिंग के लिए आपको पूरी तरह अंधेरे में नहाने की जरूरत नहीं है, बस बाथरूम में हल्की रोशनी हो, जैसे कि खिड़की से कोई हल्की लाइट आ रही हो. आप मोमबत्ती की रोशनी में भी नहा सकते हैं. इससे ये फायदे हो सकते हैं.

नींद की गुणवत्ता में सुधार: डार्क शॉवर लेने से शरीर का तापमान बदलता है, जिससे जल्दी और गहरी नींद आने में मदद मिलती है. अंधेरा मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ाता है, जो दिमाग को शांत करता है.

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद: अंधेरे में नहाना तनाव कम करता है और कोर्टिसोल हार्मोन घटाता है. इससे मन शांत होता है और सुकून महसूस होता है. अंधेरे में जब आप कैंडल लाइट में नहाते हैं तो बिल्कुल घर में स्पा ट्रीटमेंट का अहसास होगा. इस तरह के स्नान का मुख्य उद्देश्य होता है इंद्रियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को शांत या कम करना.

डार्क शॉवर कोई जादुई इलाज नहीं, डॉक्टर से लें सलाह

बता दें कि डार्क शॉवर नींद की समस्या का इलाज नहीं है, अगर आप इसे दबाव या जल्दी में करेंगे, तो फायदा नहीं मिलेगा. जिन लोगों को नींद की गंभीर दिक्कत है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इसे बस आराम और सुकून के अनुभव की तरह अपनाएं, तनाव लेकर नहीं.

