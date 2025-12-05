FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Dark Circles Causes: आंखों के आसपास के काले घेरे देते हैं इन शारीरिक समस्याओं का संकेत, इग्नोर करना पड़ सकता है भारी

आंखों के नीचे आने वाले काले घेरे, जिन्हें डार्क सर्कल्स कहा जाता है. ये आंखों की कमजोरी नहीं, बल्कि शारीरिक थकावट, अनिंद्रा और मानसिक तनाव की वजह से आंखों के नीचे जम जाते हैं. हालांकि आयुर्वेद में डार्क सर्कल्स को वात और पित्त के असंतुलन से जोड़कर देखा गया है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 05, 2025, 02:06 PM IST

Dark Circles Causes: आंखों के आसपास के काले घेरे देते हैं इन शारीरिक समस्याओं का संकेत, इग्नोर करना पड़ सकता है भारी
हर कोई चाहता है कि उनकी खूबसूरती बढ़ती रहे, चेहरा चांद की तरह चमकता रहे, लेकिन आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल्स खूबसूरती पर एक जिद्दी दाग की तरह होते हैं, जो अपने आप तो आ जाते हैं, लेकिन आसानी से जाते नहीं हैं. डार्क सर्कल्स का आना आंखों की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में इन समस्याओं का संकेत देता है. इनके बढ़ने पर डार्क सर्कल्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं. आइए जानते हैं किन वजहों से बढ़ते है डार्क सर्कल्स और कैसे पाया जा सकता है इनसे छुटकारा...

इन शारीरिक समस्याओं का संकेत देते हैं डार्क सर्कल्स

आंखों के नीचे आने वाले काले घेरे, जिन्हें डार्क सर्कल्स कहा जाता है. ये आंखों की कमजोरी नहीं, बल्कि शारीरिक थकावट, अनिंद्रा और मानसिक तनाव की वजह से आंखों के नीचे जम जाते हैं. हालांकि आयुर्वेद में डार्क सर्कल्स को वात और पित्त के असंतुलन से जोड़कर देखा गया है. शरीर में वात और पित्त के असंतुलन, रस धातु की कमी, रक्त की अशुद्धि, पाचन शक्ति का कमजोर होना और बहुत ज्यादा तनाव लेने से आंखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं. वहीं खराब लाइफस्टाइल और गंदा खानपान इन्हें और बढ़ा देता है. 

ये है डार्क सर्कल्स की वजह

डार्क सर्कल्स का सीधा संबंध शरीर के हाइड्रेशन से होता है. डार्क सर्कल्स ना हों इसके लिए पूरे दिन खूब सारा पानी पीएं और शरीर को अंदर से साफ रखें. पेशाब के जरिए शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर फिल्टर होना शुरू कर देता है. आंखों और चेहरे के निखार के लिए पेट का साफ होना भी जरूरी है. आंतों में फंसी गंदगी शरीर के कई रोगों का कारण बनती है. इसके लिए सुबह खाली पेट आंवला का रस या आंवला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर गर्म पानी के साथ लें. इससे पेट साफ रहेगा और पूरा चेहरा ही चांद सा चमकने लगेगा.

डार्क सर्कल्स कम करने के आसान से उपाय

डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए बाहरी उपाय भी जरूरी हैं. इसके लिए मुलेठी, मंजिष्ठा, गुलाब की पत्तियां और मीठे बादाम के तेल को एक साथ गर्म कर लें और इस मिश्रण को छानकर एक शीशी में भर लें. रात के समय सोने से पहले इस तेल से आंखों के आस-पास मसाज करें. मसाज सर्कुलर मोशन में करें. इससे धीरे-धीरे डार्क सर्कल्स कम होने लगेंगे. इसके अलावा रात के समय ही देसी घी में दो बूंद गुलाब जल मिलाकर भी आंखों के आस-पास मसाज की जा सकती है. इससे आंखों की थकान कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और झुर्रियां भी कम हो जाएंगी. इसके साथ ही डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

