Stress Affect Male Fertility: आजकल पुरुषों में इनफर्टिलिटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसके पीछे कई सारे कारण हैं. इनमें से एक कारण तनाव है. तनाव के कारण पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है.

Effects of Stress on Male Fertility: रोजमर्रा की बातों को लेकर तनाव लेना पुरुषों के लिए भारी पड़ सकता है. काम का दबाव, रिश्तों की टेंशन और फाइनेंशियली कारणों से स्ट्रेस लेना मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकता है. तनाव लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. अगर आप लंबे समय तक तनाव लेते हैं तो इससे पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याएं (Stress Impact Male Fertility) हो सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि, कैसे तनाव पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण (Stress and Male Fertility) बनता है. आप कैसे इससे बच सकते हैं?

तनाव और फर्टिलिटी के बीच कनेक्शन (Stress and Male Fertility)

हार्मोनल असंतुलन

काम के प्रेशर के कारण तनाव लेना पुरुषों में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है. टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हॉर्मोन होता है. इसके कम होने पर स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है.

रुक जाता है हार्मोन का स्राव

स्ट्रेस लेने से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव रुक जाता है. यह पुरुषों को उत्तेजित करने का काम करता है. इस हार्मोन का स्राव कम होने से इसमें समस्या होती है. अगर कोई पुरुष लंबे समय तक स्ट्रेस और तनाव में रहता है तो यह इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है.

यौन इच्छा में कमी

डेली लाइफस्टाइल में तनाव के कारण पुरुषों को यौन संबंध बनाने की इच्छा कम होने लगती है. अगर ऐसा लंबे समय तक रहता है तो इससे महिलाओं में गर्भधारण की संभावना कम हो सकती है. यौन इच्छा में कमी होना बांझपन का कारण बन सकता है.

कैसे करें तनाव को कम?

- तनाव को दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन और वॉक करें. एक्टिविटी रहकर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं.

- आपको जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसा करना आपकी सेहत पर भी बुरा असर करता है.

- कैफीन, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं. इसके कारण हार्मोनल सिस्टम प्रभावित होता है जो इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

