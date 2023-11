Babies Names: गोलू या गुड़िया नहीं, यहां से नए और लेटेस्ट नामों में से सलेक्ट करें बच्चे का यूनिक निकनेम, देखें लिस्ट

Nicknames For Baby Boy And Girl: बेटे या बेटी के लिए कोई नया और यूनिक निकनेम रखना है तो आप यहां दिए गए नामों में से कोई नाम चुन सकते हैं.

डीएनए हिंदीः माता-पिता अपने बच्चों का नाम रखने के साथ ही उनका निकनेम (Nick Names For Baby) रखना भी पसंद करते हैं. नाम से बच्चे को समाज में पहचान मिलती है हालांकि बच्चे को प्यार से पुकारने के लिए अक्सर लोग बच्चे के निकनेम (Nick Names For Baby Boy And Girl) रखना पसंद करते हैं. आप अपने बच्चे के लिए नया और यूनिक निकनेम देख रहे हैं तो यहां पर दिए गए नामों में से कोई नाम (Nick Names) सलेक्ट कर सकते हैं.

बेटी के लिए निकनेम (Nick Names For Baby Girl)

वेद

चीकू

युग

शौर्य

आर्य

वेदांत

बला

आशी

नील

नक्कू

देव

अर्थ

बंटी

छोटू

कुश

यह भी पढे़ं: बेबी के लिए चाहिए अलग हट के नाम तो अपने फेवरेट सीजन से चुनें, यूनिक नेमलिस्ट ये रही

बेटे के लिए निकनेम (Nick Names For Baby Baby Boy)

पीहू

अमू

कुहू

आरू

सोनू

माही

परी

सैमी

आर्ची

ऐनी

पाखी

रुही

शानू

नीति

अवनि

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.