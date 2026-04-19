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Sour Curd: भयंकर गर्मी से खट्टा हो जाता है दही? ये टिप्स अपनाकर देखें, नहीं बदलेगा स्वाद 

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Sour Curd: भयंकर गर्मी से खट्टा हो जाता है दही? ये टिप्स अपनाकर देखें, नहीं बदलेगा स्वाद 

Sour Curd: गर्मी के मौसम में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. हालांकि, अगर आप सही तरीका अपनाते हैं तो दही लंबे समय तक ताजा और हल्का रख सकते हैं. आइए जानते हैं 5 आसान टिप्स के बारे में, जिससे दही का स्वाद नहीं बदलेगा...

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Abhay Sharma

Updated : Apr 19, 2026, 10:38 PM IST

Sour Curd: भयंकर गर्मी से खट्टा हो जाता है दही? ये टिप्स अपनाकर देखें, नहीं बदलेगा स्वाद 

Curd Preservation Tips (AI Image)

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Curd Preservation Tips: गर्मी के मौसम में दही जल्दी खट्टा हो जाता है. ऐसे में खाने बैठें और दही खट्टा निकल जाए तो मन खराब हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण इस मौसम में किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और दही में अम्लता बढ़ने लगती है. लेकिन कुछ आसान उपायों जैसे सही तापमान, उचित मात्रा में स्टार्टर और सही बर्तन का इस्तेमाल कर दही को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है. इससे दही में खट्टापन भी नहीं आएगा. इसकी मदद से  गर्मियों में भी दही को हल्का, मीठा और सेहतमंद बनाए रखा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स के बारे में... 

सही तरीके से लंबे समय तक ताजा रहेगी दही

गर्मी बढ़ते ही दही जल्दी खट्टा हो जाता है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उच्च तापमान है, जिससे किण्वन तेज हो जाता है और जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं. इस कंडीशन में दूध-शर्करा जल्दी लैक्टिक-एसिड में बदलती है और अम्लता बढ़ती है. हालांकि, अगर आप सही तरीका अपनाते हैं तो दही लंबे समय तक ताजा और हल्का रख सकते हैं. 

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दही को खट्टा होने से बचाएंगे ये टिप्स 

1- सर्दियों में दही जमने में 8-10 घंटे लगते हैं और गर्मी के मौसम में प्रक्रिया आधी रह जाती है. इस मौसम में दही ठीक से जमते ही तुरंत फ्रिज में रखें, ताकि प्राकृतिक किण्वन अनियंत्रित न बढ़े. इसका अलावा ध्यान दें कि दही को रसोई के ठंडे कोने में, धूप या गैस-चूल्हे से दूर जमाना गति को नियंत्रित करता है. 

2-  दही जमाने के लिए जामन (स्टार्टर) जितना अधिक होगा और किण्वन उतना तेज होगा, इसलिए गर्मियों में इसका कम उपयोग करें. इससे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, जो दही को जल्दी खट्टा कर देते हैं. ऐसे में ठंड के मौसम में इसकी मात्रा बढ़ाना उचित है, पर गर्मी में कम ही रखें.
 
3- इस मौसम में मिट्टी के बर्तन में दही जमाएं, यह अतिरिक्त नमी सोखकर दही को स्वाभाविक ठंडक देते हैं और हल्का स्वाद बनाए रखता है. अगर मिट्टी का बर्तन न हो, तो मोटा या भारी स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें. क्योंकि यह पतले कटोरे की तुलना में ताप-परिवर्तन धीमा करता है.

4- इसके अलावा दही जमाते समय दूध बहुत गर्म हो तो दही पानी छोड़ता है और जल्दी खट्टा हो सकता है. इसलिए दूध को हल्का गुनगुना रखें, अधिक गरम न ठंडा, ताकि इसकी बनावट स्थिर रहे.

5- सबसे आखिर में दही जमने के बाद देर किए बिना फ्रिज में रखें. क्योंकि ठंडी स्थिति में यह अम्लता-वृद्धि को धीमा कर देती है, इससे दही ताजा और स्वादिष्ट बना रहता है. 

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