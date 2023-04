Dark Circles आई बर्निंग और झुर्रियों से चुटकियों में मिलेगा छुटकारा, बस लगाकर देखें गर्मियों की ये एक मौसमी सब्जी

ये एक मौसमी सब्जी डार्क सर्कल्स का है देसी इलाज, चुटकियों में मिलेगा छुटकारा

डीएनए हिंदी: आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों को आंखों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह से ज्यादातर लोग ड्राई आई, आंखों में जलन और डार्क सर्कल्स (Eye Problems) जैसी समस्याओं से परेशान हैं. ऐसे में इन तमाम दिक्कतों को दूर करने में खीरा आपकी मदद कर सकता है. दरअसल खीरा आंखों (Eye Care Tips) की सूजन को शांत करने और त्वचा पर काले घेरे को कम करने करने में बेहद मददगार साबित होता है.

इतना ही नहीं ताजा खीरा आपकी आंखों की थकान को भी कम करता है, तो आइए जानते हैं आंखों पर खीरा लगाने के क्या फायदे (Benefits of Cucumber on Eyes) हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

आंखों पर खीरा लगाने के फायदे (Cucumber Benefits on Eyes)

आंखों की सूजन करता है दूर (Cucumber For Eyes Swelling)

खीरा आपकी आंखों को ठंडक देता है और आंखों के आस-पास की नसों को शांत करता है. यह सूजन को दूर करने में मददगार साबित होता है. इतना ही नहीं ये आंखों की थकान में कमी लाने का काम करता है, जिससे सूजन नहीं बढ़ती है.

यह भी पढ़ें - White Hair Remedy: सफेद बालों को जड़ों तक Black कर देंगे ये घरेलू उपाय, Hair Color और Dye से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

आंखों की जलन करता है दूर (Cucumber For Eye Burning)

खीरे का ठंडा प्रभाव त्वचा को आराम देता है और आंखों की जलन को कम करने में मदद करता है. दरअसल खीरा हाइड्रेटिंग है जिसकी वजह से ये आंखों की जलन को दूर करने का काम करता है.

डार्क सर्कल्स को दूर करता है (Cucumber For Dark Circles)

खीरे में सिलिका (silica compound) कंपाउंड पाया जाता है जो आंखों की कनेक्टिव टिशूज को आराम पहुंचाता है. साथ ही ये आंखों के आसपास की त्वचा में नमी और हाइड्रेशन बढ़ाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कोलेजन बूस्ट होता है. इससे डार्क सर्कल्स हल्के होने लगते हैं.

झुर्रियों को कम करता है खीरा (Cucumber for wrinkles)

खीरा आंखों की आसपास की स्किन में हाइड्रेशन बढ़ाने का काम करता है और फाइन लाइन्स को कम करता है. इतना ही नहीं ये झुर्रियों को कम करने में मददगार है जिससे आपके आंखों की खूबसूरती बढ़ती है.

यह भी पढ़ें - Smelly Armpits Remedy: पसीने के कारण अंडरआर्म से आने लगी है बदबू? ट्राई करें ये 7 नेचुरल डिओडोरेंट, तुरंत दिखेगा असर

कैसे रखें आंखों पर खीरा (How Long Do You Keep Cucumbers On Your Eyes)

आंखों पर खीरा रखने के लिए सबसे पहले खीरा को धो कर उसके कुछ पतले-पतले स्लाइस काट लें और फिर इसे अपनी आंखों पर रखें. इसे लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दें. वहीं अगर आपको ज्यादा जलन हो रही है तो इसे बर्फ के पानी में थोड़ी देर भिगोकर फिर आंखों पर रख लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.