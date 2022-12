Vitamin Deficiency : ये 3 विटामिन और मिनरल अगर शरीर में हुए कम, तो कोरोना से बचना होगा नामुमकिन

Corona High Risk Alert : ये 3 विटामिन और मिनरल अगर शरीर में हुए कम, तो कोरोना से बचना होगा नामुमकिन

डीएनए हिंदीः कोविड 19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट बीएफ.7 दूसरे अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है. अगर आप कोरोना के हमले से खुद को बचा कर रखना चाहते हैं तो अपने शरीर में 3 तरह के विटामिन और 1 खास मिनिरल की कमी न होने दें.

बता दें कि इन इन विटामिन्स की कमी से न केवल आप तुंरत कोरोना के चपेट में आ सकते हैं बल्कि कोरोना होने की स्थिति में गंभीर स्थिति तक में पहुंच सकते हैं. इन विटामिन की कमी से श्वास नली में इंफेक्शन से लेकर निमोनिया और लंग्स में संक्रमण तेजी से बढ़ता है. तो चलिए जान लें कि कौन से वो तीन विटामिन और मिनरल हैं जो कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं.

इन विटामिन्स और मिनरल की कमी से कोरोना का खतरा ज्यादा (Risk of corona is High due to Deficiency of 3 Vitamins and Minerals)

विटामिन डी: (Vitamins D Deficiency )

न लोगों में विटामिन डी की कमी होती हैए ऐसे लोगों के लिए वायरस से होने वाले संक्रमण के चपेट में आने का ख़तरा भी अधिक होता है. विटामिन डी प्रतिरोधक प्रणाली को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. विटामिन डी की कमी से सांस संबंधी बीमारियांए फ्लू और सर्दी आदि भी प्रभावित होते हैं. इस विटामिन की कमी से आपको पूरे रेस्पेरेटरी सिस्टम यानी श्वास नली में संक्रमण ज्यादा हो सकता है. इस विटामिन की कमी वैसे तो शरीर में बहुत से नुकसान होते हैं लेकिन बात अगर केवल कोरोना की जाए तो विटामिन डी की कमी से निमोनिया से लेकर श्वांस नली में इंफेक्शन और साइटोकिन्स का कारण बनता है. साइटोकिन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कुछ प्रतिरक्षा और गैर-प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालता है. कुछ साइटोकिन्स प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं और इसे धीमा कर देते हैं, जिससे शरीर को कैंसर, संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. वहीं शरीर में कमजोरी और हड्डियों में दर्द के साथ ही सांस फूलने और लंग्स की केपेसिटी भी तेजी से घटती है.

विटामिन सीः (Vitamins C Deficiency)

विटामिन सी संक्रमण से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है. कोविड.19 की स्थिति में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण ज्यादा मुफ्त रैडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो इम्यून सिस्टम के सही काम न करने की वजह से होता हैण् यह वायरस को खत्म करने की कोशिश में होता हैण् विटामिन सी एक पावरफुल एंटी.ऑक्सीडेंट है जो इन फ्री रैडिकल को बेअसर करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता हैण् जब ऑक्सीडेंट और एंटी.ऑक्सीडेंट के बीच बैलेंस नहीं रहताए तो नुकसान होता है और मरीजों की बीमारी बिगड़ जाती हैण् पर्याप्त विटामिन सी लेकर हम अपने शरीर के एंटी ऑक्सीडेंट स्टेटस को बढ़ा सकते हैं. कोरोना में थकान और कमजोरी से भी विटानिम सी ही बचाता है.

विटामिन बी 12 (Vitamins B12 Deficiency )

रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने सहित कई शारीरिक कार्यों के लिए विटामिन बी 12 आवश्यक है.कोरोना में शरीर की कमजोरी और थकान को दूर करने के साथ ही ये कोरोना में होने वाली तमाम शारीरिक परेशानियों को खत्म करने में मदद करता है. थकान, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ आदि जैसी दिक्कत कोरोना में आम हैं और ये विटामिन इन सारी समस्याओं से निकलने में मदद करता है.

जिंक की कमी ( Zinc Deficiency )

जिंक की कमी कोरोना के दौरान समस्या बढ़ा देती है. जिंक की कमी से शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है, कोरोना संक्रमण के दौरान शरीर में जिंक कमी टेस्ट और स्मेल जाने के साथ ही शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण को रोकने, मांसपेशियों में दर्द और कजोरी, बाल के झड़ने और डायरिया जैसी कई दिक्कतों की वजह बनता है.

तो आज से इन विटामिन और मिनरल से भरे फूड लेना शुरू कर दें और अगर शरीर में इसकी बहुत कमी है तो डॉक्टर से बात कर सप्लीमेंट लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

