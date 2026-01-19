कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

Does hypothyroidism cause high cholesterol and LDL levels?-क्या आपको पता है कि थायराइड हार्मोन गड़बड़ होने से अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म होता है तो ये शरीर अंदर से खोखला लेकिन मोटा ही नहीं होता बल्कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने की वजह भी बनता है.

अक्सर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सबसे पहले दोष खान-पान, तली-भुनी चीजों या बैठे-बैठे रहने वाली जीवनशैली को दिया जाता है. लेकिन कई मामलों में असली कारण थाली में नहीं, बल्कि गले में मौजूद एक छोटी-सी ग्रंथि थायरॉइड हो सकती है. चिकित्सा शोध बताते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे लगभग 10–15% लोगों में थायरॉइड की समस्या छुपी होती है, और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता.

Omparative Study Between Thyroid Profile And Lipid Profile Test In Hypothyroidism And Correlation Of TSH With LDL - इस शोध में 60 हाइपोथायरायडिज्म रोगियों पर परीक्षण किया गया, जिसमें उच्च TSH स्तर और LDL कोलेस्ट्रॉल के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया. वहीं International Journal of Research in Medical Sciences Clinical profile and lipid abnormalities in subclinical and overt primary hypothyroidism स्टडी भी ये बताती है कि थायरॉइड की कमी के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल और LDL स्तर अधिक होता है.

हाइपोथायरायडिज्म क्या है?

हाइपोथायरायडिज्म वह स्थिति है, जब थायरॉइड ग्रंथि शरीर की जरूरत के मुताबिक हार्मोन नहीं बना पाती. खासतौर पर T3 और T4 हार्मोन, जो मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की “ऊर्जा-भट्टी” को नियंत्रित करते हैं. जब ये हार्मोन कम हो जाते हैं, तो शरीर की गति धीमी पड़ जाती है और वसा का टूटना कम होता है और कोलेस्ट्रॉल खून में जमा होने लगता है.

शरीर में क्या होता है?

थायरॉइड हार्मोन लिवर को संकेत देते हैं कि वह रक्त से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाले. हाइपोथायरायडिज्म में लिवर की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है और एलडीएल रिसेप्टर्स (जो “खराब” कोलेस्ट्रॉल को पकड़ते हैं) कम हो जाते हैं पित्त का उत्पादन घटता है, जिससे वसा का पाचन प्रभावित होता है. नतीजा यह होता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है. यही प्लाक आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है.

एक अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों का TSH स्तर बढ़ा हुआ होता है, उनमें LDL कोलेस्ट्रॉल औसतन 20–30% तक ज्यादा पाया गया है, भले ही उनका खान-पान संतुलित हो.

हाइपरथायरायडिज्म में कोलेस्ट्रॉल होने लगता है कम

दिलचस्प बात यह है कि थायरॉइड हार्मोन जब ज्यादा सेक्रिट होता है और हाइपरथायरायडिज्म होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर अक्सर कम पाया जाता है. यानी थायरॉइड हार्मोन सीधे तौर पर वसा के संतुलन को नियंत्रित करते हैं.

किन संकेतों पर सतर्क हों?

अगर कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा हुआ है और लाइफस्टाइल सुधारने के बाद भी नियंत्रण में नहीं आ रहा, तो इन लक्षणों पर ध्यान दें:

बार-बार थकान महसूस होना ठंड अधिक लगना वजन तेजी से बढ़ना त्वचा का रूखा और सूखा होना बालों का झड़ना सुस्ती और ध्यान की कमी

ये सभी हाइपोथायरायडिज्म के संकेत हो सकते हैं.

समाधान क्या है?

ऐसे मामलों में केवल डाइट बदलना काफी नहीं होता. थायरॉइड की जांच (TSH, T3, T4) कराना जरूरी है.

अगर समय रहते हाइपोथायरायडिज्म का पता चल जाए और सही दवा शुरू हो जाए, तो:

थायरॉइड हार्मोन संतुलित होने लगते हैं

लिवर फिर से कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से प्रोसेस करने लगता है और LDL स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है और दिल की बीमारियों का खतरा घटता है. यानी कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल की लड़ाई प्लेट से नहीं, हार्मोन से लड़ी जाती है. सही जांच और इलाज आपके दिल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है.

तो ध्यान रखें कि थायरॉइड हार्मोन का शरीर में कम निकलना कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप इसे भी कंट्रोल में रखें.

