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World Tuberculosis Day: सिर्फ खांसी नहीं है टीबी का संकेत, इन अंगों में भी होता है क्षय रोग, दवा का एक डोज भी छूटा तो...

टीबी यानी Tuberculosis को अक्सर लोग सिर्फ खांसी की बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसके संकेत शरीर के कई हिस्सों में अलग-अलग रूप में दिख सकते हैं. सवाल यह भी है कि अगर दवा का एक डोज छूट जाए, तो क्या बीमारी फिर से तेजी से लौट सकती है? इन जरूरी सवालों के जवाब जानना हर किसी के लिए बेहद अहम है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 24, 2026, 08:52 AM IST

World Tuberculosis Day: सिर्फ खांसी नहीं है टीबी का संकेत, इन अंगों में भी होता है क्षय रोग, दवा का एक डोज भी छूटा तो...

Tuberculosis Early Symptoms. Photo: AI

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टीबी यानी Tuberculosis आज भी भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है. अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले लेती है. सवाल ये भी उठता है कि अगर दवा का एक डोज छूट जाए, तो क्या बीमारी फिर से तेजी से लौटती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

टीबी का पहला संकेत: कब सतर्क हो जाना चाहिए?

टीबी का सबसे आम और शुरुआती लक्षण लगातार खांसी है, जो दो हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहती है. शुरुआत में यह साधारण सर्दी-जुकाम जैसी लग सकती है, लेकिन जब खांसी के साथ बलगम आने लगे या कभी-कभी खून की हल्की मात्रा दिखाई दे तो यह खतरे का संकेत होता है.

इसके अलवा शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होना, बिना कारण वजन कम होना, हल्का बुखार खासकर शाम के समय आना और रात में पसीना आना, ये सभी शुरुआती संकेत माने जाते हैं. कई लोग इन लक्षणों को सामान्य थकान या मौसम बदलने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है.

किन-किन अंगों को प्रभावित करती है टीबी?

अधिकतर लोग टीबी को सिर्फ फेफड़ों यानी लंग्स की बीमारी मानते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है. टीबी शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है. इसका उदाहरण खुद बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन रहे हैं . बिग बी को रीढ़ की हड्डी की टीबी हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से बताया था. यह बीमारी टीबी के बैक्टीरिया से होती है जो फेफड़ों से फैलकर रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करती है, जिससे गंभीर दर्द और कमजोरी हो सकती है.

फेफड़ों के अलावा यह लिम्फ नोड्स (गले की गांठ), हड्डियों और जोड़ों, किडनी, रीढ़ की हड्डी, और यहां तक कि दिमाग (मेनिन्जाइटिस) को भी प्रभावित कर सकती है. जब टीबी शरीर के अन्य हिस्सों में फैलती है, तो उसके लक्षण भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं—जैसे हड्डियों में दर्द, सूजन या चलने में दिक्कत. यह समझना जरूरी है कि शरीर में कहीं भी लंबे समय तक असामान्य लक्षण बने रहें, तो उसकी जांच करवाना बेहद जरूरी है.

टीबी के लक्षण क्या -क्या होते हैं?

टीबी यानी Tuberculosis के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकते हैं. इसके आम लक्षण इस प्रकार हैं:

  1. लगातार खांसी (2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक)
  2. खांसी के साथ बलगम या कभी-कभी खून आना
  3. सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ
  4. बिना वजह वजन कम होना
  5. लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना
  6. हल्का बुखार, खासकर शाम या रात में
  7. रात को ज्यादा पसीना आना
  8. भूख कम लगना

अगर टीबी शरीर के अन्य अंगों में फैल जाए, तो लक्षण भी बदल सकते हैं, जैसे:

  • हड्डियों में दर्द या सूजन
  • गले या गर्दन में गांठ (लिम्फ नोड्स)
  • सिरदर्द या उल्टी (दिमाग में टीबी होने पर)

इन लक्षणों में से कोई भी लंबे समय तक दिखे, तो तुरंत जांच करवाना बहुत जरूरी है.प्रभावित करती है, जिससे गंभीर दर्द और कमजोरी हो सकती है.

दवा का एक डोज छूटना: क्या सच में खतरा बढ़ जाता है?

टीबी का इलाज लंबा चलता है और इसमें नियमित दवा लेना सबसे अहम हिस्सा होता है. अगर बीच में एक-दो बार दवा छूट जाए, तो तुरंत बीमारी दोगुनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन यह लापरवाही आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती है.

असल खतरा तब होता है जब मरीज बार-बार दवा लेना भूलता है या बीच में ही इलाज छोड़ देता है. इससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी (Drug Resistant TB) बन सकते हैं, जिसका इलाज और भी मुश्किल और लंबा हो जाता है. यही वजह है कि डॉक्टर हमेशा पूरा कोर्स खत्म करने पर जोर देते हैं, भले ही मरीज को बीच में बेहतर महसूस होने लगे.

टीबी का सामाजिक असर और जागरूकता की जरूरत

भारत में टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है. कामकाजी लोगों में यह बीमारी आने से उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित होती है, और परिवार पर भी इसका असर पड़ता है. सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त इलाज और जागरूकता अभियान के बावजूद, कई लोग अभी भी शर्म या डर के कारण समय पर जांच नहीं कराते. जबकि सच यह है कि सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए, तो टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है.

लापरवाही नहीं, जागरूकता है सबसे बड़ा बचाव

टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए समय पर पहचान और नियमित दवा बेहद जरूरी है. लगातार खांसी या शरीर में असामान्य बदलाव को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सबसे अहम बात यह है कि इलाज के दौरान अनुशासन बनाए रखें क्योंकि एक छोटी सी चूक बीमारी को और जटिल बना सकती है. जागरूक रहें, जांच करवाएं और पूरा इलाज लें. यही टीबी से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और टीबी से बचाव के लिए है. अधिक जानकारी के लिए किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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