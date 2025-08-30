Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

अगर आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही और शरीर में गंदा पानी भरने लगा है या शरीर में प्यूरीन अधिक है तो आपको एक खास आयुर्वेदिक पत्तियों से बनी चटनी रोज ही खानी चाहिए. ये चटनी आपकी किडनी कि फिल्टरेशन पावर को बढ़ाकर शरीर से गंदगी को निकाल देगी.

किडनी की शक्ति बढ़ा देगी ये हरी चटनी

आजकल की खराब जीवनशैली और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे शरीर, खासकर किडनी पर बुरा असर पड़ रहा है. जिससे शरीर में यूरिक एसिड, किडनी स्टोन और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसे नियंत्रित करने के लिए घरेलू उपाय कारगर साबित हो सकते हैं. धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और नींबू से बनी हरी चटनी इन सभी समस्याओं से राहत दिलाने में सबसे कारगर साबित हो सकती है. आज आपको एक ऐसी चटनी बनाने की की विधि बताएंगे जो आपकी किडनी की को फिर से एक्टिव और ताकतवर बना देगी.



हरी चटनी बनाने की सामग्री

इस चटनी को बनाने के लिए आपको 1 कप हरा धनिया, आधा कप पुदीने के पत्ते, 2-3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार काला नमक और 1 हरी मिर्च (वैकल्पिक) की आवश्यकता होगी.

हरी चटनी बनाने की विधि

सबसे पहले नमक को छोड़कर सभी सामग्री को अच्छे से धोकर मिक्सर में पीस लें. जब पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए तो उसमें नमक मिलाकर चटनी को एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें.

धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और नींबू की चटनी के फायदे

1-इस चटनी के मूत्रवर्धक गुण मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

2-नींबू और अदरक गुर्दे को शुद्ध करने में मदद करते हैं.

3-लहसुन और अदरक में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं.

4-इस चटनी में इस्तेमाल किए गए मसाले पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं.

5-आप प्रतिदिन 1 से 2 बड़े चम्मच यह सॉस खा सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.