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Induction Cooking: क्या इंडक्शन पर खाना पकाने से घट जाता है न्यूट्रिशन? जानें सेहत के लिए Safe है या Risky

Induction Cooking: क्या इंडक्शन पर खाना पकाने से घट जाता है न्यूट्रिशन? जानें सेहत के लिए Safe है या Risky

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Induction Cooking: क्या इंडक्शन पर खाना पकाने से घट जाता है न्यूट्रिशन? जानें सेहत के लिए Safe है या Risky

Induction Cooking: खाना बनाने के लिए इंडक्शन के इस्तेमाल को लेकर कई अफवाहें और सवाल सामने आ रहे हैं, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि बिजली से चलने वाला यह चूल्हा गैस के मुकाबले सुरक्षित है या कहीं यह भोजन की पौष्टिकता तो कम नहीं कर रहा है. आइए जानें...   

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Abhay Sharma

Updated : Mar 15, 2026, 04:05 PM IST

Induction Cooking: क्या इंडक्शन पर खाना पकाने से घट जाता है न्यूट्रिशन? जानें सेहत के लिए Safe है या Risky

Gas vs Induction Cooking (AI Image)

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Gas vs Induction Cooking: भारत की में इन दिनों LPG संकट गहराया हुआ है, देश के अलग-अलग राज्यों में LPG Cylinder की किल्लत देखने को मिल रही है. ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के चलते घबराहत में लोग LPG सिलेंडरों की बुकिंग भी (LPG Cylinder Panic Bookings) बढ़ गई है. दूसरी ओर गैस न मिलने की वजह से भारत में इंडक्शन कुकटॉप की मांग भी बढ़ी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 1,000-2,000 यूनिट प्रतिमाह से बढ़कर अब एक से दो लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है. कई प्रमुख ई-कॉर्मस वेबसाइट्स पर भी ये प्रोडक्ट 'आउट ऑफ स्टॉक' हो चुका है.   

खाना बनाने के लिए इंडक्शन के इस्तेमाल को लेकर कई अफवाहें और सवाल सामने आ रहे हैं, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि बिजली से चलने वाला यह चूल्हा गैस के मुकाबले सुरक्षित है या कहीं यह भोजन की पौष्टिकता तो कम नहीं कर रहा है. आइए जानें आपके इन्हीं सवालों का जवाब...      

क्या कहता है विज्ञान? 

विज्ञान के अनुसार इंडक्शन कुकिंग पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग होता है, जो सीधे बर्तन को गर्म करती है. इसी वजह से खाना गैस की तुलना में तेजी से और ज्यादा कुशल तरीके से पकता है. इंडक्शन चूल्हे को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम इसके रेडिएशन को लेकर होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इंडक्शन से निकलने वाली तरंगें नॉन-आयनाइजिंग होती हैं, जो मोबाइल फोन या वाई-फाई की तरंगों जैसी ही मानी जाती हैं और आमतौर पर सुरक्षित होती हैं. खास बात यह है कि ये तरंगें तभी सक्रिय होती हैं, जब बर्तन इंडक्शन प्लेट के संपर्क में आता है. साथ ही, इनका खाने के आणविक ढांचे या पोषण पर कोई नुकसानदायक असर नहीं पड़ता है.  

यह भी पढ़ें: सावधान! LPG Crisis के बीच बढ़ा Electric Stove Scam, खरीदने से पहले जान लें इसकी सच्चाई

क्या इंडक्शन पर खाना पकाने से घट जाता है न्यूट्रिशन? 

हमारे समाज में यह अफवाह फैली हुई है कि इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने से विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, स्टडी बताती हैं कि इंडक्शन पर खाना पकाना सुरक्षित है. दरअसल, इंडक्शन पर खाना गैस की तुलना में कम समय में पक जाता है और इसमें तापमान को ज्यादा सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है.

कम समय तक आंच पर रहने की वजह से कई बार भोजन के जरूरी पोषक तत्व गैस चूल्हे के मुकाबले बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं. साथ ही यह तकनीक खाने के स्वाद और गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करती है. 

सही बर्तन चुनना है जरूरी 

इंडक्शन चूल्हे का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए सही बर्तनों का चुनाव बहुत जरूरी होता है. इस पर वही बर्तन ठीक से काम करते हैं जिनका तला चुंबकीय (फेरोमैग्नेटिक) होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील या लोहे के बर्तन. खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक या असुरक्षित कोटिंग वाले बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तापमान पर वे हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं. इंडक्शन चूल्हे में खुली आग नहीं होती और गैस रिसाव का खतरा भी नहीं रहता है इसलिए इसे आधुनिक रसोई के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है.

तकनीक अपनाएं, अफवाहों से बचें

कुल मिलाकर, इंडक्शन चूल्हे पर बना खाना सेहत के लिए सुरक्षित माना जाता है. इसके नुकसान को लेकर फैली कई बातें सिर्फ अफवाह या गलतफहमी हैं. LPG की कमी के समय में इंडक्शन एक किफायती, तेज और सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आया है. आज की आधुनिक जीवनशैली में यह तकनीक न सिर्फ खाना जल्दी बनाने में मदद करती है, बल्कि आपकी सेहत पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं डालती है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न मेडिकल और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में उपलब्ध सामान्य जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है. किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.  

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