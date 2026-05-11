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सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती है सांस? लगातार थकान, बाल झड़ने और चक्कर आने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं

Anemia In Women, Iron Deficiency Symptoms: आमतौर पर महिलाएं लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने जैसी परेशानियों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन, इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आइए जानें इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है..

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Abhay Sharma

Updated : May 11, 2026, 11:53 PM IST

सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती है सांस? लगातार थकान, बाल झड़ने और चक्कर आने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं

Anemia In Women, Iron Deficiency Symptoms 

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 Anemia In Women, Iron Deficiency Symptoms: आज के समय में खासतौर से महिलाएं घर, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं देती हैं. यही वजह है कि महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याएं धीरे-धीरे जकड़ने लगती है. इन्हीं में से एक गंभीर समस्या है एनीमिया.  आमतौर पर महिलाएं लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने जैसी परेशानियों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन, इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. क्योंकि यह शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकता है.  

एनीमिया की स्थिति

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और अगर लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे और इलाज न किया जाए तो यह दिल, दिमाग और पूरे शरीर पर बुरा असर डाल सकती है. जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं या हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है तो यह समस्या होती है. 

यह भी पढ़ें: क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़

हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है. जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता. इसके कारण शरीर को पूरी ऊर्जा नहीं मिलती और व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करने लगता है. महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है.  

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

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