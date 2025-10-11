Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

Grains For Bad Cholesterol: आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी अनाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सही तरीके से इनका सेवन करेंगे तो नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल फिल्टर हो कर बाहर निकल जाएगा...

Grains For Bad Cholesterol: खानपान में गड़बड़ी और जीवनशैली की गलत आदतों के कारण ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में सबसे पहले खानपान और जीवनशैली में सुधार करने की सलाह देते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी अनाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सही तरीके से इनका सेवन करेंगे तो नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल फिल्टर हो कर बाहर निकल जाएगा...

ये अनाज डाइट में करें शामिल

ब्राउन राइस

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ब्राउन राइस फायदेमंद है. इसका फाइबर आसानी से नहीं पचता और शरीर इस दौरान मेहनत करता है, जिससे फैट के कण भी पचने लगते हैं और शरीर में गंदा फैट जमा नहीं होता. वहीं ब्राउन राइस विटामिन बी, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक बड़ा स्रोत है जो कि दिल के काम काज को बेहतर बनाने में मदद करता है.

ज्वार

ज्वार को अगर आप किसी भी प्रकार से खाते हैं तो, ये आपके पाचन क्रिया को तेज कर देता है. इससे पेट का मेटाबोलिज्म बढ़ता है और इस बढ़े हुए मेटाबोलिज्म के बीच फैट तेजी से पचने लगता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की मानें तो रेगुलर इसका सेवन फैट लिपिड को कम करने में मदद करता है.

ओट्स

इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ओट्स के अलग ही फायदे हैं. यह पाचन क्रिया को तेज करने के साथ शरीर में जमा गंदगी और चर्बी को साफ करने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर एक स्क्रब की तरह काम करता है, जो धमनियों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल के कणों को कम करता है. ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मददगार है.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से