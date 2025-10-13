Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम
Agarbatti Jalane Ke Nuksan: क्या आप जानते हैं Cigarette ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह...
Agarbatti Jalane Ke Nuksan: स्मोकिंग सेहत के लिए कितना हानिकारक है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिगरेट पीने से सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं Cigarette ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है.
लगभग हर घर में पूजा-पाठ और घर की खुशबू के लिए रोजाना धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है. लेकिन, आपके फेफड़ों को इसका धुआं नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानें क्या है इसके पीछे की वजह, कैसे फेफड़ों के नुकसानदेह हो सकता है अगरबत्ती का धुआं...
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोजाना अगरबत्ती जलाने से पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे छोटे कण और VOCs निकलते हैं, ऐसे में यह कण फेफड़ों में जमा होकर सूजन, एलर्जी और सांस की समस्या पैदा कर सकते हैं. खासतौर से उस तरह के कमरे में जहां हवा नहीं होती है, क्योंकि धुआं घर के अंदर जम जाता है.
एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जलाने से घर के अंदर पीएम 2.5 का लेवल सुरक्षित सीमा से ऊपर पहुंच सकता है. ऐसे में इसका लंबे समय तक इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस अस्थमा, सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.
अगरबत्ती के धुएं से आंख, नाक और गले में जलन के साथ एलर्जी और साइनस की समस्याएं बढ़ सकती है. इससे सांस लेने में तकलीफ और खांसी की समस्या भी हो सकती है. यह फेफड़ों में छोटे एल्विओलाई को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत हो सकती है.
इस धुंए में बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड और पीएम 2.5 जैसे हानिकारक केमिकल होते हैं. यही तत्व सिगरेट में भी पाए जाते हैं, जो फेफड़े और ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं.
ऐसी स्थिति में घर में जब भी अगरबत्ती जलाएं तो घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, ताकि धुआं बाहर निकले घर के अंदर जमा न हो. साथ ही अगरबत्ती जलाने के साथ ही पंख को भी ऑन कर दें. इसके अलावा आप अगरबत्ती जलाने के बजाया देसी घी का दीपक या नेचुरल एसेंशियल ऑयल वाले डिफ्यूजर जला सकते हैं, जिससे घर में खुशबू बनी रहेगी और सेहत को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.
