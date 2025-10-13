Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

बिहार चुनाव: महुआ के 'रण' में तेज प्रताप यादव, छोटे भाई तेजस्वी की बढ़ाई हार्ट बीट, पहली लिस्ट से कर दिया खेला!

चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती

Joint Pain And Posture: 'बैठने की आदत' बन सकती है जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण, जानिए क्यों जरूरी है सही पॉश्चर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम

मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

Agarbatti Jalane Ke Nuksan: क्या आप जानते हैं Cigarette ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 13, 2025, 08:38 PM IST

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

Incense, Smoke, Lungs, Lungs Damage, Cigarette,

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Agarbatti Jalane Ke Nuksan: स्मोकिंग सेहत के लिए कितना हानिकारक है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिगरेट पीने से सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं Cigarette ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है.

लगभग हर घर में पूजा-पाठ और घर की खुशबू के लिए रोजाना धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है. लेकिन, आपके फेफड़ों को इसका धुआं नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानें क्या है इसके पीछे की वजह, कैसे फेफड़ों के नुकसानदेह हो सकता है अगरबत्ती का धुआं... 

क्या है इसके पीछे की वजह?  

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोजाना अगरबत्ती जलाने से पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे छोटे कण और VOCs निकलते हैं, ऐसे में यह कण फेफड़ों में जमा होकर सूजन, एलर्जी और सांस की समस्या पैदा कर सकते हैं. खासतौर से उस तरह के कमरे में जहां हवा नहीं होती है, क्योंकि धुआं घर के अंदर जम जाता है.

एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जलाने से घर के अंदर पीएम 2.5 का लेवल सुरक्षित सीमा से ऊपर पहुंच सकता है. ऐसे में इसका लंबे समय तक इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस अस्थमा, सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. 

शरीर के क‍िन ह‍िस्‍सों पर पड़ सकता है असर? 

अगरबत्ती के धुएं से आंख, नाक और गले में जलन के साथ एलर्जी और साइनस की समस्याएं बढ़ सकती है. इससे सांस लेने में तकलीफ और खांसी की समस्या भी हो सकती है. यह फेफड़ों में छोटे एल्विओलाई को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत हो सकती है. 

इस धुंए में बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड और पीएम 2.5 जैसे हानिकारक केमिकल होते हैं. यही तत्व सिगरेट में भी पाए जाते हैं, जो फेफड़े और ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं.

क्या है बचाव का तरीका

ऐसी स्थिति में घर में जब भी अगरबत्ती जलाएं तो घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, ताकि धुआं बाहर निकले घर के अंदर जमा न हो. साथ ही अगरबत्ती जलाने के साथ ही पंख को भी ऑन कर दें. इसके अलावा आप अगरबत्ती जलाने के बजाया देसी घी का दीपक या नेचुरल एसेंशियल ऑयल वाले डिफ्यूजर जला सकते हैं, जिससे घर में खुशबू बनी रहेगी और सेहत को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा. 

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE