Headlines

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

PCOD Symptoms: अक्सर महिलाएं PCOD के लक्षणों को तब तक नहीं पहचान पाती हैं, जब तक कि ये गंभीर न हो जाए या इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल न हो जाए. आज हम आपको ऐसे ही कुछ आम लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दिखते तो सामान्य हैं पर ये PCOD के लक्षण हो सकते हैं. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 13, 2025, 06:18 PM IST

PCOD Symptoms

PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेहद आम स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है, जो महिलाओं में इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर महिलाएं इसपर ध्यान नहीं दे पाती हैं. लेकिन, इसके लक्षणों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पीसीओडी (PCOD) एक हार्मोनल विकार है. इस स्थिति में महिलाओं के अंडाशय में गांठें बन जाती हैं और इस वजह से मासिक धर्म अनियमित हो सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

अक्सर महिलाएं इसके लक्षणों को तब तक नहीं पहचान पाती हैं, जब तक कि ये गंभीर न हो जाए या इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल न हो जाए. आज हम आपको ऐसे ही कुछ आम लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दिखते तो सामान्य हैं पर ये PCOD के लक्षण हो सकते हैं. 

PCOD होने पर दिखते हैं ये संकेत

अनियमित पीरियड्स की समस्या

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक  पीरियड्स अगर अनियमित हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह ले. क्योंकि यह जीवनशैली में बदलाव, तनाव, या पीसीओडी या थायराइड का लक्षण हो सकता है. बता दें कि कभी-कभी कुछ दिनों की देरी सामान्य हो सकती है पर अनियमितता लगातार बनी है तो इसपर ध्यान देना महत्वपूर्ण है.  

यह भी पढ़ें: Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

वजन का तेजी से बढ़ना

अगर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे PCOD एक वजह हो सकती है. PCOD की वजह से हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है. इस स्थिति में मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन कम करना मुश्किल होने लगता है. 

शरीर अपर अनचाहे बाल 

इसके अलाना अगर आपको ठोड़ी, छाती पर घने, काले बाल दिखाई देने लगें तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके एंड्रोजन हार्मोन बढ़ गए हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है. बल्कि पीसीओडी का एक और गंभीर संकेत है.

इन लक्षणों पर भी दें ध्यान

इसके अलावा अगर गर्दन, जांघों या बगलों के आसपास काले धब्बों दिखाई दें, तो इन लक्षणों की अनदेखी न करें. वहीं इस स्थिति में कंसीव कर पाना मुश्किल हो सकता है, जिससे पहले गर्भपात भी हो सकता है और इसका मन और शरीर पर बुरा असर पड़ता है. 

वहीं अगर इसे नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है. इनमें डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और हार्मोनल असंतुलन शामिल हैं.  

