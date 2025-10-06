Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain Treatment: आमतौर पर कमर दर्द की समस्या होने पर सिकाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे दर्द में काफी राहत मिलती है. आइए जानें कमर दर्द में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 06, 2025, 06:53 PM IST

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain Treatment 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Back Pain Treatment: कमर दर्द की समस्या इन दिनों लोगों में आम होती जा रही है. इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं. इनमें चोट लगना, किसी पुरानी बीमारी का फिर से बढ़ना, घंटों एक जगह बैठकर काम करना या फिर गलत पोस्चर में बैठना या सोना शामिल है. आमतौर पर कमर दर्द की समस्या होने पर सिकाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे दर्द में काफी राहत मिलती है.

सिकाई को लेकर कई लोगों के मन में ये सवला रहता है कि इसके लिए ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए या फिर गर्म पानी से... आइए जानें इसके बारे में... 

किस पानी से करें सिकाई

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिकाई दर्द के कारण, अवस्था और उसके प्रकार पर निर्भर करता है. जैसे किसी तरह का एक्यूट पेन यानी अचानक दर्द या हाल ही में हुआ दर्द. इसके अलावा दूसरा क्रॉनिक पेन (दर्द लंबे समय से है/ अकड़न की वजह से दर्द हो रहा है) की समस्या. 

एक्यूट पेन में क्या करें? 

यह मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक झटका या गिरना, चोट या सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से होता है. इस कंडीशन में कमर में काफी तेज दर्द होता है और इस दर्द में थोड़ी देर भी बैठ पाना काफी मुश्किल होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्यूट पेन में पहले 24-48 घंटे के दौरान ठंडे पानी/आइस पैक की सिकाई करनी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी/बर्फ सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड फ्लो कम होता है जिससे सूजन कम होने लगती है.  

यह भी पढ़ें: अब जिद्दी पीठ दर्द नहीं करेगा परेशान, अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आदतें

क्रोनिक पेन/पुराना दर्द में क्या करें? 

लगातार कमर दर्द, स्पोंडिलाइटिस या मांसपेशियों में जकड़न, ठंड के मौसम में दर्द बढ़ने को क्रोनिक पेन कहा जाता है. इसमें गर्म पानी की सिकाई फायदेमंद साबित होती है. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है. अगर दर्द के साथ सूजन, बुखार, सुन्नपन या पैरों में कमज़ोरी भी महसूस हो रही है इस स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. 

ठंडा पानी या गर्म पानी, क्या होता है बेहतर? 

ठंडी सिकाई दर्द कंट्रोल करने के लिए और गर्म सिकाई उपचार के लिए होता है. इसलिए जिस तरह का दर्द हो आप उस तरह से ठंडे और गर्म की सिकाई कर सकते हैं. दर्द बहुत ज्यादा हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के घरेलू उपाय न करें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
Delhi Dharam Sansad: दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal को भी देंगे न्यौता
दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, राहुल-केजरीवाल को भी देंगे न्यौता
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Indian Air Force को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, डील पक्की हुई तो उड़ जाएगी चीन की नींद, जानिए खासियत
भारत को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, जो उड़ा देगा चीन की नींद, जानें खासियत
Shocking News: नाराज स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखकर बनाया रिमोट बम, साइंस टीचर की कुर्सी उड़ा दी, पढ़ें Haryana की खौफनाक खबर
स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखा बम बनाना, फिर कुछ ऐसा किया... पढ़ें हरियाणा की खौफनाक खबर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र
Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE