Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain Treatment: आमतौर पर कमर दर्द की समस्या होने पर सिकाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे दर्द में काफी राहत मिलती है. आइए जानें कमर दर्द में किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है..

Back Pain Treatment: कमर दर्द की समस्या इन दिनों लोगों में आम होती जा रही है. इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं. इनमें चोट लगना, किसी पुरानी बीमारी का फिर से बढ़ना, घंटों एक जगह बैठकर काम करना या फिर गलत पोस्चर में बैठना या सोना शामिल है. आमतौर पर कमर दर्द की समस्या होने पर सिकाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे दर्द में काफी राहत मिलती है.

सिकाई को लेकर कई लोगों के मन में ये सवला रहता है कि इसके लिए ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए या फिर गर्म पानी से... आइए जानें इसके बारे में...

किस पानी से करें सिकाई

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिकाई दर्द के कारण, अवस्था और उसके प्रकार पर निर्भर करता है. जैसे किसी तरह का एक्यूट पेन यानी अचानक दर्द या हाल ही में हुआ दर्द. इसके अलावा दूसरा क्रॉनिक पेन (दर्द लंबे समय से है/ अकड़न की वजह से दर्द हो रहा है) की समस्या.

एक्यूट पेन में क्या करें?

यह मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक झटका या गिरना, चोट या सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से होता है. इस कंडीशन में कमर में काफी तेज दर्द होता है और इस दर्द में थोड़ी देर भी बैठ पाना काफी मुश्किल होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्यूट पेन में पहले 24-48 घंटे के दौरान ठंडे पानी/आइस पैक की सिकाई करनी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी/बर्फ सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है. इससे ब्लड फ्लो कम होता है जिससे सूजन कम होने लगती है.

क्रोनिक पेन/पुराना दर्द में क्या करें?

लगातार कमर दर्द, स्पोंडिलाइटिस या मांसपेशियों में जकड़न, ठंड के मौसम में दर्द बढ़ने को क्रोनिक पेन कहा जाता है. इसमें गर्म पानी की सिकाई फायदेमंद साबित होती है. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है. अगर दर्द के साथ सूजन, बुखार, सुन्नपन या पैरों में कमज़ोरी भी महसूस हो रही है इस स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

ठंडा पानी या गर्म पानी, क्या होता है बेहतर?

ठंडी सिकाई दर्द कंट्रोल करने के लिए और गर्म सिकाई उपचार के लिए होता है. इसलिए जिस तरह का दर्द हो आप उस तरह से ठंडे और गर्म की सिकाई कर सकते हैं. दर्द बहुत ज्यादा हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के घरेलू उपाय न करें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

