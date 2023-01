Co-dependent Relationship: किसी भी संबंध में खतरनाक होती है को-डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप हो जाता है बर्बाद

क्या होता है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, जानिए लक्षण

डीएनए हिंदी: Co-dependent Relationship Symptoms And Tips To Balance- कई बार जैसे-जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, लोग एक-दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं. ऐसे में कुछ लोग अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद से नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनका पार्टनर (Life Partner) तय करता है कि उन्हें क्या करना है. शुरुआत में भले ही ये अच्छा लगे लेकिन कुछ समय बाद इससे घुटन महसूस होने लगती है.

ऐसे रिलेशनशिप (Love Relationships) को कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी कहा जाता है. कोडिपेंडेंसी शब्द का अर्थ होता है, किन्हीं दो लोगों का एक दूसरे पर निर्भर हो जाना. अक्सर कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप (Co-dependent Relationship) के शिकार व्यक्ति खुद की कीमत और पहचान खो देते है और पूरी तरह से अपने पार्टनर पर डिपेंड हो जाते हैं. आइए जानते हैं क्या होता है को-डिपेंडेंट रिलेशनशिप और इसके लक्षण.

क्या होता है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप Know What Is Co-dependent Relationship)

व्यक्ति जिस रिश्ते को बनाता है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी उस रिश्ते के इर्द-गिर्द ही सिमट के रह जाती है. कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में व्यक्ति अपनी सारी दुनिया अपने पार्टनर में देखने लगता है. ऐसे में व्यक्ति अपने मूल्य, आत्मसम्मान और इच्छाओं को पूरी तरह भूल जाता है और अपने पार्टनर के लिए जीने लगता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो यह एक मेंटल स्थिति होती है, जो व्यक्ति के जीवन में घटी पिछली घटनाओं का गहरा असर हो सकत है.

कोडिपेंडेंसी के लक्षण (Common Symptoms Co-dependent Relationship)

पार्टनर के अलावा अन्य किसी भी काम या व्यक्ति के साथ समय न बिता पाना और हर समय दुखी और निराश रहना. पार्टनर की सभी गलत हरकतों को बर्दाश्त कर रिलेशनशिप में बने रहना.

पार्टनर की सभी सही और गलत इच्छाएं पूरी करना और उनके हिसाब से चलना.

हर वक्त अपने पार्टनर और रिलेशनशिप के बारे में सोचना और तनाव और चिंता में रहना या अपने पार्टनर को खुश करने का प्रयास करना.

सभी जरूरी कामों को छोड़कर अपने पार्टनर और रिलेशनशिप के बारे में सोचना और उनके लिए काम करना.

अपने बारे में न सोचना और अपनी लाइफ के बारे में सोचने पर खराब महसूस करना.

कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप को ऐसे करें बैलेंस (Tips To Balance Co-dependent Relationship)

इस तरह के रिश्ते में एक दूसरे से अलग होने और रिलेशनशिप से दूर होने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत होती है. इससे आप अपनी हॉबीज और दूसरे कामों में समय बिता पाएंगे. कोडिपेंडेंट व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए. इसके अलावा कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में पार्टनर की कोई मदद नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई त्याग करना चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनकी मदद करने के बजाय उनके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं. कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में ग्रुप और पर्सनल थेरेपी काफी लाभदायक साबित होती है. ऐसे में किसी प्रोफेशनल को मदद ले सकते हैं. इससे कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है.

